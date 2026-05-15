Hay eliminado: Esto necesita Motagua para avanzar a la final de Liga Nacional de Honduras

Los Potros del Olancho FC , dirigidos por Jhon Jairo López , empataron 1-1 frente al Génesis FC en un duelo correspondiente a la jornada 5 del Grupo B y, con este resultado, quedaron sin posibilidades de clasificar a la gran final del campeonato.

Tegucigalpa, Honduras: Este viernes 15 de mayo quedó confirmado oficialmente el primer equipo eliminado de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El Estadio Roberto Suazo Córdova, ubicado en la calurosa ciudad de La Paz, fue escenario del encuentro que terminó marcando la eliminación del conjunto olanchano de la fiesta grande del fútbol hondureño.

Los Potros comenzaron ganando muy temprano en el partido gracias a un autogol de Juan Mosquera apenas al minuto 4 del primer tiempo. Sin embargo, Génesis FC reaccionó y logró igualar el marcador al minuto 24, siempre en la primera mitad, por medio de Denilson Camavinga Núñez.

Para la etapa complementaria el marcador ya no se movió, resultado que deja a Génesis FC como líder del Grupo B con cinco puntos y dependiendo de sí mismo para conseguir el histórico boleto a la final.

En la segunda posición aparece Motagua con cuatro unidades, misma cantidad que suma Olancho FC. No obstante, los Potros ya no tienen posibilidades matemáticas debido a que descansarán en la última jornada de las triangulares.