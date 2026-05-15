Rely Maradiaga buscará ser presidente de Honduras: ¿Cuándo y en qué partido político?

El periodista hondureño Rely Maradiaga sorprendió en las últimas horas tras revelar públicamente su deseo de convertirse en presidente de Honduras.
Fue durante una conversación reciente con el comunicador Juan Fernando Portillo, que Maradiaga aseguró que desde niño ha sentido una convicción interna de que algún día llegará a dirigir el país.
“En 14 años voten por mí. Estoy desde niño con una voz aquí en el corazón que me dice que un día seré presidente de Honduras”, expresó el Maradiaga.
El periodista dejó claro que su aspiración política no es inmediata, pero sí una meta que considera posible alcanzar con el paso del tiempo.
Además, explicó que actualmente ve ese sueño ligado a la voluntad de Dios y no únicamente a una decisión personal.
“Antes yo decía un día voy a ser presidente, ahora le agregué dos palabritas: ‘Si Dios quiere, voy a ser presidente’”, comentó.
Según Rely, todo dependerá de las “asignaciones” y oportunidades que se le presenten en el futuro.
Incluso mencionó que podría servir desde otra “trinchera” si así lo determina su propósito de vida.
Maradiaga también confesó que alrededor de sus 50 años podría convertirse en mandatario hondureño (actualmente tiene 37). Lo anterior indica que sería para el periodo del 2038-2042.
“Hay que saber esperar los momentos, pero por alguna razón algo que está en mí me hace pensar que cuando tenga 50 años voy a ser presidente de Honduras”, señaló.
En medio de sus declaraciones, el comunicador reconoció que muchas personas ya especulan sobre una posible organización política detrás de sus palabras.
Sin embargo, pidió calma y negó que actualmente esté desarrollando un movimiento electoral.
Sobre el partido político al que se uniría en el futuro, Rely aseguró que ya tiene definida su ideología.
El periodista indicó que buscaría participar con el mismo partido por el que siempre ha votado, aunque evitó revelar el nombre de esa institución política.
“Tengo mi ideología, mi pensar y en algún momento me voy a unir a ese partido, voy a hacer mi juramento y una carrera de servicio”, manifestó.
Asimismo, afirmó que no le teme a la política y que todavía cree en ella como una herramienta para transformar la vida de las personas.
Maradiaga también reveló que una de las personas más difíciles de convencer sobre su futuro político es su propia madre, Doña Elba.
Entre risas, confesó que ya le ha dicho que algún día intentará llegar a la presidencia de Honduras, aunque todavía falta mucho tiempo para ello.
Finalmente, el periodista puso como ejemplo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, señalando que una sola persona puede generar grandes cambios en un país independientemente del partido político al que pertenezca.