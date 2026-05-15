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Rely Maradiaga buscará ser presidente de Honduras: ¿Cuándo y en qué partido político?

Según Rely, todo dependerá de las “asignaciones” y oportunidades que se le presenten en el futuro

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 13:12
Rely Maradiaga buscará ser presidente de Honduras: ¿Cuándo y en qué partido político?
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El periodista hondureño Rely Maradiaga sorprendió en las últimas horas tras revelar públicamente su deseo de convertirse en presidente de Honduras.

 Fotos: Cortesía redes.
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Fue durante una conversación reciente con el comunicador Juan Fernando Portillo, que Maradiaga aseguró que desde niño ha sentido una convicción interna de que algún día llegará a dirigir el país.
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“En 14 años voten por mí. Estoy desde niño con una voz aquí en el corazón que me dice que un día seré presidente de Honduras”, expresó el Maradiaga.
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El periodista dejó claro que su aspiración política no es inmediata, pero sí una meta que considera posible alcanzar con el paso del tiempo.
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Además, explicó que actualmente ve ese sueño ligado a la voluntad de Dios y no únicamente a una decisión personal.
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“Antes yo decía un día voy a ser presidente, ahora le agregué dos palabritas: ‘Si Dios quiere, voy a ser presidente’”, comentó.
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Según Rely, todo dependerá de las “asignaciones” y oportunidades que se le presenten en el futuro.
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Incluso mencionó que podría servir desde otra “trinchera” si así lo determina su propósito de vida.
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Maradiaga también confesó que alrededor de sus 50 años podría convertirse en mandatario hondureño (actualmente tiene 37). Lo anterior indica que sería para el periodo del 2038-2042.
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“Hay que saber esperar los momentos, pero por alguna razón algo que está en mí me hace pensar que cuando tenga 50 años voy a ser presidente de Honduras”, señaló.
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En medio de sus declaraciones, el comunicador reconoció que muchas personas ya especulan sobre una posible organización política detrás de sus palabras.
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Sin embargo, pidió calma y negó que actualmente esté desarrollando un movimiento electoral.
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Sobre el partido político al que se uniría en el futuro, Rely aseguró que ya tiene definida su ideología.
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El periodista indicó que buscaría participar con el mismo partido por el que siempre ha votado, aunque evitó revelar el nombre de esa institución política.
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“Tengo mi ideología, mi pensar y en algún momento me voy a unir a ese partido, voy a hacer mi juramento y una carrera de servicio”, manifestó.
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Asimismo, afirmó que no le teme a la política y que todavía cree en ella como una herramienta para transformar la vida de las personas.
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Maradiaga también reveló que una de las personas más difíciles de convencer sobre su futuro político es su propia madre, Doña Elba.
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Entre risas, confesó que ya le ha dicho que algún día intentará llegar a la presidencia de Honduras, aunque todavía falta mucho tiempo para ello.
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Finalmente, el periodista puso como ejemplo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, señalando que una sola persona puede generar grandes cambios en un país independientemente del partido político al que pertenezca.
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