Génesis PN vs Olancho FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

La Paz, Honduras.- La emoción de las triangulares del torneo Clausura 2026 continúa este jueves 15 de mayo con un duelo clave en el G rupo B . Génesis PN está recibiendo al Olancho FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

El compromiso está programado para las 3:45 de la tarde y podría provocar un nuevo movimiento en la tabla de posiciones de una triangular que llega completamente abierta a su recta decisiva.

El panorama cambió drásticamente en la jornada anterior luego de que Motagua consiguiera una victoria que lo catapultó hasta el primer lugar del grupo B con cuatro puntos. El conjunto capitalino inició la fecha en la tercera posición, pero el triunfo le permitió tomar el control de la clasificación y ahora depende de sí mismo para avanzar a la gran final del fútbol hondureño.

Sin embargo, Génesis PN también suma cuatro unidades y se mantiene muy cerca del liderato. La diferencia está en la ventaja deportiva, criterio que favorece al Ciclón Azul por haber terminado mejor ubicado durante las vueltas regulares del campeonato. Ese detalle podría ser determinante en la lucha por el boleto a la final.

Por su parte, Olancho FC quedó obligado a reaccionar tras caer en la jornada pasada. Los pamperos son terceros con tres puntos y saben que una derrota podría dejarlos prácticamente fuera de competencia. Por ello, el encuentro representa una auténtica final adelantada para el equipo olanchano.

Cabe recordar que únicamente el primer lugar del grupo avanzará a la disputa por el título, por lo que cada punto comienza a tener valor de oro en esta etapa del torneo.

En el primer partido de esta triangular entre ambos, los caninos se llevaron el resultado por marcador de 3-1.