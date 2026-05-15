Embajador Iván Romero llama a la paz mundial durante tradicional Easter Banquet en Londres

Londres, Inglaterra.- El embajador de Honduras en el Reino Unido, Iván Romero Martínez, aprovechó su participación en el tradicional Easter Banquet de la City de Londres para hacer un llamado a fortalecer la diplomacia como mecanismo para preservar la paz mundial.

Romero Martínez asistió al encuentro en su condición de Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, durante una ceremonia encabezada por la alcaldesa de la City de Londres, Susan Carol Langley.

En el evento también participó la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, junto a representantes diplomáticos de distintos países y miembros de sectores empresariales e institucionales.

Durante su intervención, el diplomático hondureño agradeció la hospitalidad brindada por las autoridades británicas y destacó el papel que desempeña el cuerpo diplomático en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y entendimiento entre las naciones.

Asimismo, señaló que la diplomacia continúa siendo la vía más efectiva para resolver diferencias internacionales y mantener la estabilidad global, afirmando que los pueblos del mundo desean vivir en paz.