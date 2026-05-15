Inicia reconstrucción de rampa del puente Juan Manuel Gálvez en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestrutura y Transporte (SIT) anunció la reconstrucción de una las rampas del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez, ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.

El proyecto contempla un nuevo diseño estructural distinto al sistema anterior, apostando por una infraestructura más convencional y funcional, según explicó el ingeniero Daniel Sansur, encargado de la obra.

En las próximas horas de este 15 de mayo, los equipos técnicos realizarán las marcaciones y trazos iniciales donde será levantada la nueva estructura, paso considerado fundamental antes de iniciar las excavaciones y cimentaciones del puente.

“Actualmente vamos a comenzar con las marcaciones de las estructuras para reconstruir el puente. El nuevo diseño será diferente al sistema anterior y se busca que sea más funcional y económico”, expresó Sansur.

El profesional detalló que a un costado del lugar existe una vía tipo cajón; sin embargo, el nuevo puente no utilizará ese sistema, sino uno tradicional con una columna central y vigas prefabricadas.

“Lo que vamos a construir es un puente tradicional con un apoyo en medio, una columna central y vigas desde cada extremo hacia el centro. Posteriormente se colocará una losa convencional”, detalló el ingeniero.

De acuerdo con las especificaciones preliminares, el puente tendrá una longitud aproximada de 50 metros y será construido directamente en el sitio donde colapsó la estructura anterior.

“No será un puente tipo viga cajón como el anterior. Ahora se utilizarán vigas prefabricadas y pretensadas, que son las más comunes en Honduras y representan una solución segura y eficiente”, afirmó Sansur.

El costo estimado del proyecto ronda aproximadamente 16 millones de lempiras, cifra que también incluye la supervisión técnica de la construcción.