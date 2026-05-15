Inicia reconstrucción de rampa del puente Juan Manuel Gálvez en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestrutura y Transporte (SIT) anunció la reconstrucción de una las rampas del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez, ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa.
El proyecto contempla un nuevo diseño estructural distinto al sistema anterior, apostando por una infraestructura más convencional y funcional, según explicó el ingeniero Daniel Sansur, encargado de la obra.
En las próximas horas de este 15 de mayo, los equipos técnicos realizarán las marcaciones y trazos iniciales donde será levantada la nueva estructura, paso considerado fundamental antes de iniciar las excavaciones y cimentaciones del puente.
“Actualmente vamos a comenzar con las marcaciones de las estructuras para reconstruir el puente. El nuevo diseño será diferente al sistema anterior y se busca que sea más funcional y económico”, expresó Sansur.
El profesional detalló que a un costado del lugar existe una vía tipo cajón; sin embargo, el nuevo puente no utilizará ese sistema, sino uno tradicional con una columna central y vigas prefabricadas.
“Lo que vamos a construir es un puente tradicional con un apoyo en medio, una columna central y vigas desde cada extremo hacia el centro. Posteriormente se colocará una losa convencional”, detalló el ingeniero.
De acuerdo con las especificaciones preliminares, el puente tendrá una longitud aproximada de 50 metros y será construido directamente en el sitio donde colapsó la estructura anterior.
“No será un puente tipo viga cajón como el anterior. Ahora se utilizarán vigas prefabricadas y pretensadas, que son las más comunes en Honduras y representan una solución segura y eficiente”, afirmó Sansur.
El costo estimado del proyecto ronda aproximadamente 16 millones de lempiras, cifra que también incluye la supervisión técnica de la construcción.
“Estamos hablando de una inversión mucho menor a la que se mencionó anteriormente. Antes se hablaba de 60 millones de lempiras y ahora la obra costará alrededor de 16 millones”, señaló Sansur.
Sansur consideró que la actual administración aceleró los procedimientos técnicos y administrativos tras asumir el proyecto, permitiendo que la reconstrucción finalmente avanzara.
En cuanto al sistema de reconstrucción indicó que “ vamos a implementar es el mismo que utilizan en 99% puentes del país, incluyendo varios del anillo periférico y distintas carreteras nacionales”, indicó el entrevistado.
Puente colapsó en abril de 2025
Es de recordar que el 5 de abril de 2025, en horas de la madrugada, colapsó una rampa del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez, en la zona de la colonia 21 de Octubre, en la salida hacia Valle de Ángeles y el anillo periférico de Tegucigalpa.
De acuerdo con la SIT y la Alcaldía del Distrito Central, el colapso ocurrió mientras circulaba una maquinaria pesada tipo recicladora de asfalto, lo que generó el desplome de la estructura en el tramo afectado. El incidente dejó al menos una persona herida y cuantiosos daños materiales.
Las autoridades de la SIT señalaron desde el mismo día del incidente que se activaron equipos técnicos para la evaluación estructural del puente y la remoción de escombros, con el objetivo de habilitar rutas alternas y reducir el impacto en la movilidad de la zona.
Posteriormente, la SIT informó que el colapso se debió se debió a cálculos incorrectos en la resistencia de los soportes ante cargas pesadas y al uso de materiales de baja calidad.
Es de recordar que este puente fue inagurado en 2014 y conecta la colonia 21 de Octubre proveniente del bulevar Los Próceres con la carretera principal hacia los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles.