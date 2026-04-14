La SIT lanzará licitación para reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– El puente Juan Manuel Gálvez, cuya rampa izquierda colapsó durante la madrugada del pasado 5 de abril de 2025, será reconstruido a partir de septiembre, según proyecciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, explicó a EL HERALDO que el proyecto de reactivación y reconstrucción se encuentra en proceso de licitación, el cual será anunciado en los últimos quince días de abril. “Tenemos la reparación de la rampa que falló en el paso a desnivel Juan Manuel Gálvez. Esa licitación será lanzada la próxima semana”, explicó Ehrler.

Además, indicó que, una vez adjudicado el contrato, la reconstrucción iniciará en junio para ser finalizada durante la recta final del tercer trimestre de 2026, es decir, 17 meses después del colapso de la estructura vial. “Esperamos que para el mes de junio ya estemos reconstruyendo esa rampa y que esté terminada en septiembre”, añadió.

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