El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones

El Barcelona sigue sin poder ganar su sexta Champions Leagua. Así han sido sus últimas eliminaciones europeas.
En 2016, el Barcelona visitaba el ya desaparecido estadio Vicente Calderón como vigente campeón de Europa y con una ventaja de 2-1 sobre el Atlético de Madrid. En la vuelta, los "Colchoneros" tumbaron a los azulgranas con un contundente 2-0.
Al año siguiente, en la temporada 2016-17, la historia fue aún más dolorosa al no poder revertir en casa el 3-0 que la Juventus les había propinado en la ida.
Pero una de las eliminaciones más dolorosas que ha experimentado el Barcelona en años recientes en Champions League fue en 2018, cuando tras ganarle 4-1 a la Roma en el Camp Nou acabó cayendo 3-0 en el Estadio Olímpico ante los de la capital italiana.
Y hablando de dolor para los azulgranas está la noche de pesadilla en Anfield. Tras un 3-0 que parecía imposible de remontar, el Liverpool no caminó solo en su casa y con una actuacion memorable de Origi y Trent Alexander-Arnold ganó 4-0 para dejar una herida profunda entre el barcelonismo.
Pero Anfield no es el mayor trauma en la historia culé. Un año después, en un mundo conmocionado por la pandemia, las gradas vacías del Estadio Da Luz de Lisboa fueron testigo de un demoledor 8-2 del Bayern Múnich que evidenciaba el fin de ciclo de un equipo que marcó época.
Un año después, el PSG visitó el Camp Nou e hizo estragos. Los parisinos ganaron 4-1 en el feudo azulgrana, dejando encaminada la serie de cara al partido de vuelta que finalizó 1-1.
Meses después, el Barcelona ni siquiera pudo superar la fase de grupos y se despidió de la Champions por la puerta trasera, teniéndose que conformar con jugar la Europa League.
Al año siguiente la misma historia. Una vez más los catalanes se quedaban afuera en la fase de grupos.
En 2024 el Barcelona sufrió una dolorosa eliminación a manos del PSG. Tras ganar 2-3 en la ida en París, el Olímpico de Montjuic fue testigo de una noche triste en donde los azulgranas cayeron 1-4 ante los parisinos en un partido marcado por la expulsión de Ronald Araújo.
En 2025 el Barcelona tocó la puerta de la final pero no logró abrirla. En una de las mejores series a doble partido de todos los tiempos cayó en tiempos extra ante el Inter que se impuso 4-3 en una noche imposible de olvidar para los amantes del fútbol.
Y ahora el Barcelona se ha vuelto a despedir de la Champions ante uno de sus mayores verdugos; el Atlético de Madrid.
El Barcelona acarició la remontada tras ponerse 0-2 en los primeros minutos, pero Lookman rescató a los "Colchoneros", que una vez más dejaron a los catalanes en el camino.
El Barcelona volvió a sufrir una nueva desilusión europea y ya acumula 11 años sin conquistar la Champions League.