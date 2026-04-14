  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones

El Barcelona quedó fuera de la Champions League una vez más y ya son 11 ediciones consecutivas en las que los azulgranas no pueden ganar la tan ansiada sexta "Orejona"

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 15:13
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
1 de 14

El Barcelona sigue sin poder ganar su sexta Champions Leagua. Así han sido sus últimas eliminaciones europeas.

 Fotos: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
2 de 14

En 2016, el Barcelona visitaba el ya desaparecido estadio Vicente Calderón como vigente campeón de Europa y con una ventaja de 2-1 sobre el Atlético de Madrid. En la vuelta, los "Colchoneros" tumbaron a los azulgranas con un contundente 2-0.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
3 de 14

Al año siguiente, en la temporada 2016-17, la historia fue aún más dolorosa al no poder revertir en casa el 3-0 que la Juventus les había propinado en la ida.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
4 de 14

Pero una de las eliminaciones más dolorosas que ha experimentado el Barcelona en años recientes en Champions League fue en 2018, cuando tras ganarle 4-1 a la Roma en el Camp Nou acabó cayendo 3-0 en el Estadio Olímpico ante los de la capital italiana.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
5 de 14

Y hablando de dolor para los azulgranas está la noche de pesadilla en Anfield. Tras un 3-0 que parecía imposible de remontar, el Liverpool no caminó solo en su casa y con una actuacion memorable de Origi y Trent Alexander-Arnold ganó 4-0 para dejar una herida profunda entre el barcelonismo.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
6 de 14

Pero Anfield no es el mayor trauma en la historia culé. Un año después, en un mundo conmocionado por la pandemia, las gradas vacías del Estadio Da Luz de Lisboa fueron testigo de un demoledor 8-2 del Bayern Múnich que evidenciaba el fin de ciclo de un equipo que marcó época.

Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
7 de 14

Un año después, el PSG visitó el Camp Nou e hizo estragos. Los parisinos ganaron 4-1 en el feudo azulgrana, dejando encaminada la serie de cara al partido de vuelta que finalizó 1-1.

 Foto: UEFA
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
8 de 14

Meses después, el Barcelona ni siquiera pudo superar la fase de grupos y se despidió de la Champions por la puerta trasera, teniéndose que conformar con jugar la Europa League.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
9 de 14

Al año siguiente la misma historia. Una vez más los catalanes se quedaban afuera en la fase de grupos.

Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
10 de 14

En 2024 el Barcelona sufrió una dolorosa eliminación a manos del PSG. Tras ganar 2-3 en la ida en París, el Olímpico de Montjuic fue testigo de una noche triste en donde los azulgranas cayeron 1-4 ante los parisinos en un partido marcado por la expulsión de Ronald Araújo.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
11 de 14

En 2025 el Barcelona tocó la puerta de la final pero no logró abrirla. En una de las mejores series a doble partido de todos los tiempos cayó en tiempos extra ante el Inter que se impuso 4-3 en una noche imposible de olvidar para los amantes del fútbol.

 Foto: FC Barcelona
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
12 de 14

Y ahora el Barcelona se ha vuelto a despedir de la Champions ante uno de sus mayores verdugos; el Atlético de Madrid.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
13 de 14

El Barcelona acarició la remontada tras ponerse 0-2 en los primeros minutos, pero Lookman rescató a los "Colchoneros", que una vez más dejaron a los catalanes en el camino.

 Foto: EFE
El Barcelona llega a 11 años sin ganar la Champions: así han sido las últimas eliminaciones
14 de 14

El Barcelona volvió a sufrir una nueva desilusión europea y ya acumula 11 años sin conquistar la Champions League.

 Foto: EFE
Cargar más fotos