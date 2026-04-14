Choque entre autobús y motocicleta deja un muerto y un herido en desvío a Cedros

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima mortal del siniestro fue identificada como José Luis Erazo Valle, quien se conducía a bordo de una motocicleta junto a otro joven que resultó herido a causa del accidente vial .

Tegucigalpa, Honduras.- Un fatal choque entre un autobús de la ruta Tegucigalpa-Talanga-El Porvenir y una motocicleta dejó como saldo un joven muerto y otro herido en la carretera que conduce hacia el municipio de Cedros, en Francisco Morazán, la tarde de este martes 14 de abril.

El impacto entre las unidades de transporte fue tan potente que los jóvenes que se conducían en la moto "salieron volando", y quedaron tendidos a la orilla de la carretera, mientras que la motocicleta quedó bajo la parte frontal del autobús.

Tras el siniestro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y realizar las indagaciones sobre cómo ocurrió el fatal accidente.

Asimismo, llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver que luego fue trasladado hacia la morgue.

Mientras tanto, el joven herido fue movilizado hacia un centro asistencial de la zona para que reciba atención médica.