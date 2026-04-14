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Tráfico vehicular en bulevar Fuerzas Armadas por bloqueo de médicos

Se reporta fuerte congestionamiento vehicular en el bulevar Fuerzas Armadas debido al bloqueo realizado por un grupo de médicos frente al Colegio Médico de Honduras.

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 13:15
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