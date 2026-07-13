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Así luce la terminal de buses del mercado Perisur tras años sin avances

La terminal de buses del mercado Perisur permanece con escasos avances tras varios años de espera. El estado de la obra ha generado cuestionamientos entre transportistas y ciudadanos que esperan la finalización de este proyecto.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 11:03
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