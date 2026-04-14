Vendedora de pan queda grave tras ser atropellada en el Anillo Periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer de la tercera edad y dedicada a la venta de pan resultó gravemente herida la madrugada de este martes -14 de abril-, tras ser atropellada en el Anillo Periférico de Tegucigalpa.
La víctima fue arrollada a la altura de la represa Los Laureles, en el Distrito Central (DC), cuando intentaba cruzar la vía para regresar a su vivienda.
De acuerdo con información preliminar, la mujer se dedicaba a la venta de pan casero, por lo que solía transitar con frecuencia por ese y otros sectores aledaños.
Según los primeros reportes, la señora no advirtió la presencia del vehículo que circulaba por la zona e intentó cruzar la carretera; sin embargo, fue impactada de forma violenta antes de lograrlo.
El conductor no logró esquivarla y, producto del fuerte impacto, la víctima fue lanzada varios metros, sufriendo lesiones de gravedad.
Personas que se encontraban en el sector alertaron al Sistema Nacional de Emergencia 911, cuyos equipos se desplazaron de inmediato al lugar.
La mujer recibió atención prehospitalaria en la escena y posteriormente fue trasladada al Hospital Escuela, donde ingresó en estado crítico, según informes preliminares.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Las autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.