Vendedora de pan queda grave tras ser atropellada en el Anillo Periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer de la tercera edad y dedicada a la venta de pan resultó gravemente herida la madrugada de este martes -14 de abril-, tras ser atropellada en el Anillo Periférico de Tegucigalpa.

La víctima fue arrollada a la altura de la represa Los Laureles, en el Distrito Central (DC), cuando intentaba cruzar la vía para regresar a su vivienda.

De acuerdo con información preliminar, la mujer se dedicaba a la venta de pan casero, por lo que solía transitar con frecuencia por ese y otros sectores aledaños.