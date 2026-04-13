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Dennis Maradiaga mató a su amigo y llevó su cuerpo en una carreta para ocultarlo

Paseando el cadáver de su amigo en una carreta fue capturado Dennis Maradiaga, quien presuntamente lo habría asesinado tras una discusión en Campamento Nuevo, Olancho

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 21:21
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Mientras transportaba el cuerpo sin vida de su amigo en una carreta, la Policía Nacional detuvo a Dennis Maradiaga en la comunidad de Campamento Nuevo, en Río Blanco, departamento de Olancho. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
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La tarde de este lunes, autoridades capturaron a Dennis Antonio Maradiaga, de 32 años, tras haber atacado a su amigo con un machete durante una discusión.

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La víctima fue identificada como Lesli Enrique Zelaya Munguía, de 42 años de edad, originario de la aldea El Ocotal, en el municipio de San Francisco de La Paz.

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De acuerdo con el informe, Maradiaga habría atacado Zelaya Munguía con un arma blanca tipo machete, provocándole múltiples heridas que le causaron la muerte.

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Según la información, presuntamente ambos se encontraban departiendo cuando, al calor de los tragos, se habría originado una discusión entre ambos que terminó en tragedia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

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Dennis Maradiaga presuntamente intentó ocultar el cuerpo, trasladándolo en una carreta con la intención de enterrarlo, pero fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional.

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El caso continúa bajo investigación por las autoridades para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Personal competente se desplazó hasta la zona para realizar el levantamiento de indicios y continuar con las diligencias legales del caso.

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“Nosotros somos su familia y, según mis primos hermanos de él, quienes fueron a reconocer el cuerpo, lo mataron mientras estaba dormido", mencionó un usuario en redes tras la detención.

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Serán las autoridades quienes determinen las causas en las que se produjo el accidente.

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