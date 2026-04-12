Don Israel y su nieto Joan murieron tras ser embestidos por un taxi en Potrerillos, Cortés

Lamentable. Un abuelo junto a su nieto fueron embestidos por un taxi en La Garroba, Potrerillos, Cortés. Familiares de las víctimas llegaron desconsolados a la zona.
“¡Ay, Dios mío, yo te esperaba en mi casa!”, gritaba una mujer sobre los cuerpos, presuntamente la abuela del menor. Su madre también llegó al lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Joan Vásquez, de apenas 13 años, quien murió junto a su abuelo, Israel Serrano.
¿Cómo ocurrió la tragedia? El accidente ocurrió el pasado sábado 11 de abril. De acuerdo con información preliminar, ambos se transportaban en una motocicleta cuando fueron embestidos por un taxi que se dirigía desde Tegucigalpa hacia el departamento de Copán.
El impacto provocó la muerte inmediata de las víctimas en el lugar del accidente, según relataron testigos. En el hecho también resultaron lesionados el conductor del taxi y su acompañante.
Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en el pavimento. Las autoridades no han detallado con precisión cómo ocurrió la tragedia ni sobre quién recaen las responsabilidades.
El conductor del taxi fue requerido por agentes de la Policía Nacional de Honduras, quienes lo detuvieron para efectos de investigación y determinar responsabilidades en el hecho.
Así quedó el taxi, completamente destruido en la parte delantera, por lo que se presume que fue un choque frontal.
Sus restos están siendo velados en su casa de habitación en la aldea Campo Bejuco, Potrerillos, Cortés. Su sepelio será este domingo a partir de las 2:00 de la tarde.
“Yo te esperaba en mi casa, mi niño, yo te necesitaba, él daba la vida por mí”, gritaba la abuela del menor fallecido.