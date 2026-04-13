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Militar muere luego de sufrir un accidente en su motocicleta en Sabanagrande

El percance ocurrió la semana anterior en la carretera CA-5 sur, cuando el joven militar iba en su motocicleta

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 15:41
Militar muere luego de sufrir un accidente en su motocicleta en Sabanagrande

Familiares de Javier Antonio Hernández Ramos aguardaron la entrega del cuerpo, frente a la morgue del Ministerio Público (MP).

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.-Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras falleció en el Hospital Militar (HM), en la capital de la República, después de varios días de haber sido ingresado a ese centro médico.

Se trata de Javier Antonio Hernández Ramos, de 19 años de edad, originario del municipio de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán.

El nobel militar sufrió un fuerte accidente vial el jueves 9 de abril, cuando se desplazaba en su motocicleta por la carretera CA-5 sur, a la altura de su natal Sabanagrande. En estado grave de salud fue trasladado e internado en el Hospital Militar.

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Aunque estuvo recibiendo atenciones médicas durante casi cuatro días, el joven expiró la madrugada de este lunes, a eso de las 2:30 de la mañana, en ese nosocomio.

Recién ingresado a las FF AA

Hernández Ramos tenía alrededor de un año de pertenecer a la entidad castrense, a la que ingresó unos días después de haber terminado sus estudios secundarios.

Sus parientes se desplazaron desde Sabanagrande hasta la morgue del Ministerio Público (MP) para retirar el cuerpo, después de que le fue practicada la autopsia médico legal.

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Del promedio de cinco fallecidos a diario, por causa de accidentes viales, por lo menos dos sufren accidentes en los que participa una motocicleta.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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