Militar muere luego de sufrir un accidente en su motocicleta en Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras.-Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras falleció en el Hospital Militar (HM), en la capital de la República, después de varios días de haber sido ingresado a ese centro médico.

Se trata de Javier Antonio Hernández Ramos, de 19 años de edad, originario del municipio de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán.

El nobel militar sufrió un fuerte accidente vial el jueves 9 de abril, cuando se desplazaba en su motocicleta por la carretera CA-5 sur, a la altura de su natal Sabanagrande. En estado grave de salud fue trasladado e internado en el Hospital Militar.