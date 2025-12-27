Policía pierde la vida al impactar motocicleta en vehículo en Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional, perdió la vida la noche del viernes al impactar la motocicleta en la que se transportaba en un vehículo en la carretera CA-5 sur a inmediaciones de Sabanagrande. El policía que falleció fue identificado como Cristian Miguel Baca Carranza, originario de la comunidad de Agua Caliente de la aldea de Linaca del municipio de Choluteca. Informes preliminares establecen que Baca Carranza gozaba de días libres y se trasladaba de Choluteca a Tegucigalpa y sufrió el fatal accidente en una curva cerrada al no poder controlar la motocicleta y fue a impactar a un vehículo.

Con el afán de salvarle la vida, lo subieron a una patrulla de la Policía Nacional y cuando se intentó hacer el trasbordo a una ambulancia en la posta de El Tizatillo, expiró. El informe preliminar de las autoridades establece que el accidente vial ocurrió la noche del viernes en el kilómetro 35 de la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de Los Amates del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Testigos aseguraron que, tras impactar contra un vehículo tipo pick-up, el agente salió expulsado y cayó de forma violenta sobre el pavimento.