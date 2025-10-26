Policía muere tras sufrir un accidente de tránsito en Sabanagrande, Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.- La noche del sábado -25 de octubre- perdió la vida un miembro de la Policía Nacional, tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 30 de la carretera al sur de Tegucigalpa, en el sector de Sabanagrande, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, el agente se desplazaba en su motocicleta cuando impactó de frente contra otro motociclista en la zona conocida como La Trinidad.

La víctima fue identificada como Alex Mauricio Amador Baca, de unos 25 años de edad, quien estaba asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la CA-5.