Policía muere tras sufrir un accidente de tránsito en Sabanagrande, Francisco Morazán

Francisco Morazán, Honduras.- La noche del sábado -25 de octubre- perdió la vida un miembro de la Policía Nacional, tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 30 de la carretera al sur de Tegucigalpa, en el sector de Sabanagrande, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información preliminar, el agente se desplazaba en su motocicleta cuando impactó de frente contra otro motociclista en la zona conocida como La Trinidad.
La víctima fue identificada como Alex Mauricio Amador Baca, de unos 25 años de edad, quien estaba asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la CA-5.
Se conoció que Baca había comprado esta nueva motocicleta recientemente, sin imaginar que días después perdería la vida en la misma. “Él ya había andado en moto, pero ayer la andaba estrenando en su día libre”, relató un familiar.
A la escena llegaron miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las causas del accidente.
Autoridades policiales lamentaron la muerte de Alex Mauricio y enviaron mensajes de condolencias a la familia, colegas y amigos.
“Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero, el agente de policía Alex Mauricio Amador Baca, quien falleció en un accidente de tránsito. Nuestras más sinceras condolencias a familiares y amistades, rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles”, expresó la DNVT a través de sus redes sociales.