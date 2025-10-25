  1. Inicio
Un hombre se durmió debajo de un furgón y murió atropellado en Choluteca

El hombre se quedó dormido debajo del enorme automotor y horas después las llantas lo aplastaron y le provocaron una muerte inmediata

  • 25 de octubre de 2025 a las 16:51
El conductor no imaginó que una persona pudiera estar dormida debajo del furgón, por lo que procedió a arrancar como de costumbre.

 Foto: EL HERALDO

Guasaule, Honduras.- Un hombre murió aplastado por las llantas de un furgón la tarde de este sábado –25 de octubre– en el municipio de Guasaule, departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se habría quedado dormida debajo del enorme automotor que estaba estacionado.

La víctima nunca imaginó que horas después alguien movería el furgón y las llantas le pasarían por encima hasta provocarle una trágica muerte.

El hombre estaba profundamente dormido, por lo que no logró escuchar el sonido del motor al encenderse y ponerse a salvo de la tragedia.

El conductor, por su parte, tampoco imaginó que una persona pudiera estar dormida debajo del furgón, por lo que arrancó como de costumbre y sin ninguna precaución fuera de lo normal.

Su intención era pasar la frontera y continuar con su ruta de trabajo; sin embargo, minutos después de mover el camión, se percató del aparatoso accidente del que había sido protagonista.

Para ese momento, el cuerpo de la víctima ya estaba sin vida e irreconocible debido a la intensa presión que generaron las llantas del automotor sobre su cuerpo.

El cuerpo será trasladado a la morgue más cercana, donde se realizará el proceso correspondiente para entregarlo a sus familiares en las próximas horas.

