Un hombre se durmió debajo de un furgón y murió atropellado en Choluteca

Guasaule, Honduras.- Un hombre murió aplastado por las llantas de un furgón la tarde de este sábado –25 de octubre– en el municipio de Guasaule, departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se habría quedado dormida debajo del enorme automotor que estaba estacionado. La víctima nunca imaginó que horas después alguien movería el furgón y las llantas le pasarían por encima hasta provocarle una trágica muerte.

El hombre estaba profundamente dormido, por lo que no logró escuchar el sonido del motor al encenderse y ponerse a salvo de la tragedia. El conductor, por su parte, tampoco imaginó que una persona pudiera estar dormida debajo del furgón, por lo que arrancó como de costumbre y sin ninguna precaución fuera de lo normal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Su intención era pasar la frontera y continuar con su ruta de trabajo; sin embargo, minutos después de mover el camión, se percató del aparatoso accidente del que había sido protagonista.