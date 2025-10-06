Pareja muere tras accidente de tránsito en la Carretera CA-5 en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras.- Una pareja perdió la vida y un joven resultó herido en un fuerte accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a inmediaciones del desvío a Masica, en el municipio de Villanueva, Cortés. De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, las víctimas fueron identificadas como Cintia Etelinda Granados Paz, de 66 años, y Jenry Doney Ulloa Velásquez, de 54. Ambos viajaban junto a un joven de 21 años que resultó con heridas y fue trasladado a un centro asistencial cercano.

Según las primeras investigaciones, las tres personas se transportaban en un pickup doble cabina que colisionó violentamente contra un vehículo tipo turismo color amarillo, cuyo conductor sufrió lesiones leves, principalmente dolor en el tórax. El impacto dejó el pickup completamente destruido. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas del accidente, aunque no se descarta que la velocidad y la imprudencia al conducir hayan sido factores determinantes.



Semana marcada por la tragedia

El pasado fin de semana, cuatro personas —entre ellas un menor de tres años— perdieron la vida en un choque frontal entre un turismo y una camioneta en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa, a la altura del desvío hacia Yuscarán, El Paraíso. Asimismo, en la región oriental y centro-sur del país se han reportado múltiples incidentes durante el retorno del feriado morazánico, que dejaron varios heridos y cuantiosos daños materiales.