Capturan a tres presuntos pandilleros tras provocar balacera en San Pedro Sula

La Policía Nacional capturó a tres jóvenes que provocaron una balacera en el barrio Barandillas, de San Pedro Sula. Se les decomisaron fusiles y un vehículo con reporte de robo

  • 25 de octubre de 2025 a las 12:36
Se les decomisó un arma corta tipo pistola, tres proyectiles calibre 9 mm, un teléfono celular y una mochila multicolor que contenía varios cargadores con 55 proyectiles de uso prohibido.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras. - Tres presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos la madrugada de este sábado 25 de octubre, tras protagonizar un atentado armado contra un ciudadano en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

Agentes de la Policía Nacional lograron capturar a los sospechosos luego de una intensa persecución por varias calles y avenidas de la ciudad industrial, después de que intentaran escapar de la escena.

Durante el seguimiento, los presuntos pandilleros colisionaron con al menos ocho vehículos particulares en el bulevar del Este, hasta impactar finalmente contra un establecimiento de comida rápida.

Uno de los tres sujetos resultó lesionado a raíz del accidente, por lo que fue trasladado bajo resguardo policial a un centro asistencial para recibir atención médica.

Los detenidos fueron identificados por sus alias: “Jochito” o “Tortuga”, “El Flaco” y “El Chele”, de edades no esclarecidas.

Cada uno de ellos será procesado por los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir.

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos se conducían en una camioneta Ford Escape, color gris, sin placas y con reporte de robo, al momento de emprender su huida.

En el interior del vehículo, los agentes encontraron dos fusiles AR-15, presuntamente utilizados en el ataque registrado minutos antes en el sector de Barandillas.

Asimismo, se les decomisó un arma corta tipo pistola, tres proyectiles calibre 9 mm, un teléfono celular y una mochila multicolor que contenía varios cargadores con 55 proyectiles de uso prohibido.

Los tres detenidos fueron trasladados a las dependencias correspondientes de la Policía Nacional para iniciar el proceso de investigación y su posterior remisión a la Fiscalía de turno.

Redacción web
Redación Web

