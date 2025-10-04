Hondureña de 71 años narra su calvario en detención de ICE: “Me pegan pesadillas”

España López relató que durante su tiempo en el centro los dormitorios eran pequeños, los colchones duros y la comida consistía, en su mayoría, en productos enlatados. “el trauma no se quita”, expresó en declaraciones a The Oregonian/OregonLive.

Washington, Estados Unidos.- Juana España López , una hondureña de 71 años, fue liberada tras pasar casi tres meses en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ), en Tacoma, Washington. Sin embargo, su hija, Jackie Merlos, que vive en Portland, continúa bajo custodia.

“Yo quedé tan traumada ... que me pegan pesadillas que estoy allí”.

La hondureña explicó que su presión arterial subió a 180 y tuvo que recibir atención médica. A pesar de que pudo compartir habitación con su hija Jackie Merlos, dijo que la angustia se mantenía: “ella sufre por esos niños. Yo la consolaba a ella: ‘hija, no se preocupe, ya vamos a salir de aquí’”.

España López viajó con visa de turista a Estados Unidos el pasado 22 de mayo, junto a su esposo, con planes de regresar a Honduras el 22 de julio.

Sin embargo, el 29 de junio fue arrestada en el parque Peace Arch Historical State Park, en Blaine, Washington, cuando se encontraba reunida con una de sus hijas que reside en Canadá. En ese momento también fueron detenidos Merlos y los cuatro hijos de ella, nacidos en Estados Unidos.

Los niños estuvieron retenidos cerca de dos semanas antes de ser entregados a amigos de la familia en Portland.

Días después, el esposo de Merlos, Carlos Merlos, fue detenido en Portland y trasladado también al centro de Tacoma, a la espera de audiencia.

España López señaló que nunca había estado en una cárcel y que la experiencia fue “una injusticia... que nunca antes había pasado”. “Yo nunca había ido a una cárcel”, dijo.