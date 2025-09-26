Liberan a hondureña detenida en EE UU tras casi tres meses bajo custodia federal

Washington, Estados Unidos.- Juana España López, una hondureña de 71 años, fue liberada del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tacoma, Washington, tras pasar casi tres meses bajo custodia federal.
La decisión se dio luego de que un juez de inmigración desestimara el caso en su contra, según confirmó la oficina de la representante federal Maxine Dexter.
López había sido arrestada en junio mientras viajaba al Parque Estatal Peace Arch, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, acompañada de su hija Kenia Jackeline "Jackie" Merlo, su yerno Carlos Merlo y cuatro nietos trillizos de nueve años y un niño de siete, todos nacidos en Oregón para visitar a otra hija en Canadá.
La mujer ingresó legalmente al país con una visa de viaje.
Durante la visita, agentes de inmigración detuvieron a López y a su hija, acusándolas de "intentar contrabandear inmigrantes ilegales".
Posteriormente, las autoridades también arrestaron al yerno en su residencia familiar en Portland.
Los niños permanecieron temporalmente bajo cuidado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de ser entregados a familiares en Oregón, mientras los adultos fueron trasladados al centro de detención en Tacoma.
El caso provocó críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes denunciaron violaciones a las políticas de detención y al trato hacia visitantes legales.
La representante Dexter calificó la detención de López como "atroz" y recordó que la mujer había solicitado en varias ocasiones regresar voluntariamente a Honduras.
Por el momento, la hija y el yerno de López continúan bajo custodia, mientras que los niños permanecen con familiares en Oregón. López regresó temporalmente a Portland tras su liberación.