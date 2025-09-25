  1. Inicio
Capturan a dos hondureños en Portland con 3 kilos de fentanilo

Dos hondureños fueron arrestados en Portland, Oregón, tras un operativo antidrogas en el que las autoridades incautaron más de 3 kilos de fentanilo y casi 86,000 dólares en efectivo

  • 25 de septiembre de 2025 a las 17:19
FBI acusa a hondureños en Oregón por posesión y distribución de fentanilo.

 Foto: Canva

Portland, Estados Unidos.- Dos hondureños fueron arrestados en Portland, Oregon, Estados Unidos, tras un operativo que dejó como resultado el decomiso de más de tres kilos de fentanilo y casi 86,000 dólares en efectivo, según informaron las autoridades estadounidenses.

El primer arresto ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando agentes federales identificaron a Omar Rodríguez Salgado, de 28 años, durante un operativo de vigilancia en una zona señalada por la distribución de drogas.

Tras una breve persecución, el hondureño fue detenido y en su vehículo se encontraron aproximadamente 274 gramos de presunto fentanilo.

La investigación condujo a un segundo sospechoso, identificado como César Antonio Gutiérrez Doblado, de 19 años, contra quien existía causa probable por distribución de la droga sintética.

En los registros realizados a su persona, su vehículo y su residencia, la policía incautó más de tres kilogramos de fentanilo y alrededor de 85,885 dólares en efectivo.

El caso fue asumido por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Policía de Portland y la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah, bajo la coordinación del programa HIDTA Oregón-Idaho, que agrupa a varias agencias en la lucha contra el tráfico de drogas.

Los fiscales federales, encabezados por Scott Kerin, presentaron cargos formales contra ambos hondureños, quienes permanecen bajo detención preventiva a la espera de la lectura de cargos programada para el 22 de octubre de 2025.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

