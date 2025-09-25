Capturan a dos hondureños en Portland con 3 kilos de fentanilo

Portland, Estados Unidos.- Dos hondureños fueron arrestados en Portland, Oregon, Estados Unidos, tras un operativo que dejó como resultado el decomiso de más de tres kilos de fentanilo y casi 86,000 dólares en efectivo, según informaron las autoridades estadounidenses. El primer arresto ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando agentes federales identificaron a Omar Rodríguez Salgado, de 28 años, durante un operativo de vigilancia en una zona señalada por la distribución de drogas.

Tras una breve persecución, el hondureño fue detenido y en su vehículo se encontraron aproximadamente 274 gramos de presunto fentanilo. La investigación condujo a un segundo sospechoso, identificado como César Antonio Gutiérrez Doblado, de 19 años, contra quien existía causa probable por distribución de la droga sintética. En los registros realizados a su persona, su vehículo y su residencia, la policía incautó más de tres kilogramos de fentanilo y alrededor de 85,885 dólares en efectivo.