Capturan a dos hondureños en Portland con 3 kilos de fentanilo

Portland, Estados Unidos.- Dos hondureños fueron arrestados en Portland, Oregon, Estados Unidos, tras un operativo que dejó como resultado el decomiso de más de tres kilos de fentanilo y casi 86,000 dólares en efectivo, según informaron las autoridades estadounidenses.
El primer arresto ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando agentes federales identificaron a Omar Rodríguez Salgado, de 28 años, durante un operativo de vigilancia en una zona señalada por la distribución de drogas.
Tras una breve persecución, el hondureño fue detenido y en su vehículo se encontraron aproximadamente 274 gramos de presunto fentanilo.
La investigación condujo a un segundo sospechoso, identificado como César Antonio Gutiérrez Doblado, de 19 años, contra quien existía causa probable por distribución de la droga sintética.
En los registros realizados a su persona, su vehículo y su residencia, la policía incautó más de tres kilogramos de fentanilo y alrededor de 85,885 dólares en efectivo.
El caso fue asumido por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Policía de Portland y la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah, bajo la coordinación del programa HIDTA Oregón-Idaho, que agrupa a varias agencias en la lucha contra el tráfico de drogas.
Los fiscales federales, encabezados por Scott Kerin, presentaron cargos formales contra ambos hondureños, quienes permanecen bajo detención preventiva a la espera de la lectura de cargos programada para el 22 de octubre de 2025.