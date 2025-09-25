Primer hondureño con TPS detenido tras fin del beneficio migratorio en EE UU

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa migratorio otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/mundo/migrantes-clemencia-trump-tps-hondurenos-nicaraguenses-LA27279938" target="_blank">Honduras recibió este beneficio en 1999 </a>tras el paso del huracán Mitch y desde entonces se renovó de forma constante por varias admistraciones. Bajo el TPS, los hondureños podían residir, conducir y trabajar legalmente en el país norteamericano, aunque sin acceso a la residencia permanente.Su cancelación expone a más de 55 mil hondureños a procesos de detención y deportación, marcando el inicio de una etapa de gran incertidumbre para la comunidad migrante que ya tiene hecha su vida en ese país.