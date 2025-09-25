Primer hondureño con TPS detenido tras fin del beneficio migratorio en EE UU

El detenido, originario de Olancho , no portaba licencia de conducir al momento de la inspección, lo que facilitó su traslado a un centro de detención migratoria. Su identidad no ha sido revelada por decisión de sus familiares.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre , confirmó que el compatriota fue requerido por las autoridades mientras abastecía combustible en una gasolinera, en lo que calificó como parte de una nueva estrategia de control en estaciones de servicio.

Tegucigalpa, Honduras.- En Orlando, Florida , fue detenido el primer hondureño beneficiario del Estatus de Protección Temporal ( TPS ) tras la cancelación de este programa migratorio, lo que enciende las alarmas entre la comunidad inmigrante.

La situación cobra mayor relevancia porque el hondureño es empresario, dueño de tres viviendas y propietario de una compañía, reflejo de la estabilidad alcanzada por muchos tepesianos en más de dos décadas de vigencia del programa.

Sus familiares y abogados ya trabajan en su localización y en gestionar recursos legales para evitar la deportación.

“Este es el primer caso confirmado de un hondureño con TPS detenido tras la cancelación del programa”, declaró Flores, quien advirtió que el hecho evidencia el riesgo permanente al que se enfrentan miles de connacionales.

En una visita al consulado de Honduras en Miami, Flores constató que en esa jurisdicción hay alrededor de 40 hondureños detenidos por motivos migratorios.

La cónsul Daisy Tosta explicó que algunos detenidos son liberados bajo fianza si cuentan con un proceso migratorio activo; quienes no lo tienen enfrentan deportaciones inmediatas.

La comunidad hondureña en Florida observa con temor este primer caso, mientras espera un fallo judicial que pueda revertir la cancelación del TPS. No obstante, los operativos migratorios continúan y la incertidumbre aumenta cada día.

“En Florida, manejar sin licencia de conducir es considerado un delito. Ese es uno de los principales riesgos para los tepesianos en este estado”, señaló Flores.

El dirigente añadió que las autoridades suelen montar retenes en horarios laborales, especialmente en gasolineras donde los inmigrantes cargan combustible antes o después de su jornada.

Ante este escenario, la Fundación 15 de Septiembre recomienda a los hondureños mantenerse atentos, evitar exponerse en zonas de control y contar con un abogado de confianza que pueda responder en caso de detención.

“Si tienen un proceso migratorio activo, eso puede salvarlos de una deportación inmediata; pero la mayoría de los tepesianos hondureños no cuentan con estos procesos, por lo que el peligro de deportaciones es mayor”, puntualizó Flores.