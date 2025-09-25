  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Primer hondureño con TPS detenido tras fin del beneficio migratorio en EE UU

Más de 55,000 hondureños que por más de 25 años vivieron protegidos bajo el TPS, ahora corren el riesgo de ser deportados tras el fin del programa

  • 25 de septiembre de 2025 a las 16:23
Primer hondureño con TPS detenido tras fin del beneficio migratorio en EE UU

El hondureño fue requerido en una gasolinera luego de su jornada de trabajo, al no presentar sus documentos legales fue llevado a un centro de detención.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- En Orlando, Florida, fue detenido el primer hondureño beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la cancelación de este programa migratorio, lo que enciende las alarmas entre la comunidad inmigrante.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, confirmó que el compatriota fue requerido por las autoridades mientras abastecía combustible en una gasolinera, en lo que calificó como parte de una nueva estrategia de control en estaciones de servicio.

El detenido, originario de Olancho, no portaba licencia de conducir al momento de la inspección, lo que facilitó su traslado a un centro de detención migratoria. Su identidad no ha sido revelada por decisión de sus familiares.

Hondureños en Estados Unidos pierden su jubilación tras cancelación del TPS

La situación cobra mayor relevancia porque el hondureño es empresario, dueño de tres viviendas y propietario de una compañía, reflejo de la estabilidad alcanzada por muchos tepesianos en más de dos décadas de vigencia del programa.

Sus familiares y abogados ya trabajan en su localización y en gestionar recursos legales para evitar la deportación.

“Este es el primer caso confirmado de un hondureño con TPS detenido tras la cancelación del programa”, declaró Flores, quien advirtió que el hecho evidencia el riesgo permanente al que se enfrentan miles de connacionales.

En una visita al consulado de Honduras en Miami, Flores constató que en esa jurisdicción hay alrededor de 40 hondureños detenidos por motivos migratorios.

La cónsul Daisy Tosta explicó que algunos detenidos son liberados bajo fianza si cuentan con un proceso migratorio activo; quienes no lo tienen enfrentan deportaciones inmediatas.

La comunidad hondureña en Florida observa con temor este primer caso, mientras espera un fallo judicial que pueda revertir la cancelación del TPS. No obstante, los operativos migratorios continúan y la incertidumbre aumenta cada día.

“En Florida, manejar sin licencia de conducir es considerado un delito. Ese es uno de los principales riesgos para los tepesianos en este estado”, señaló Flores.

El dirigente añadió que las autoridades suelen montar retenes en horarios laborales, especialmente en gasolineras donde los inmigrantes cargan combustible antes o después de su jornada.

Ante este escenario, la Fundación 15 de Septiembre recomienda a los hondureños mantenerse atentos, evitar exponerse en zonas de control y contar con un abogado de confianza que pueda responder en caso de detención.

“Si tienen un proceso migratorio activo, eso puede salvarlos de una deportación inmediata; pero la mayoría de los tepesianos hondureños no cuentan con estos procesos, por lo que el peligro de deportaciones es mayor”, puntualizó Flores.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa migratorio otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro.

Honduras recibió este beneficio en 1999 tras el paso del huracán Mitch y desde entonces se renovó de forma constante por varias admistraciones.

Bajo el TPS, los hondureños podían residir, conducir y trabajar legalmente en el país norteamericano, aunque sin acceso a la residencia permanente.

Su cancelación expone a más de 55 mil hondureños a procesos de detención y deportación, marcando el inicio de una etapa de gran incertidumbre para la comunidad migrante que ya tiene hecha su vida en ese país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias