Hondureña muere en accidente en EE UU mientras huía de redadas de ICE

Washington, Estados Unidos.- Rossana Carolina Reyes Ruiz, de 29 años y originaria de Honduras, perdió la vida en un aparatoso accidente vial ocurrido en el condado de Grayson, Kentucky, cuando intentaba huir junto a sus dos hijas de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho se registró en la madrugada del jueves 4 de septiembre, alrededor de las 4:25 a.m., sobre la carretera Western Kentucky Parkway.

Según el reporte de la Policía Estatal de Kentucky, un vehículo Honda Civic 2017, conducido por Francisco Tziquin, de 30 años y residente en Houston, Texas, perdió el control durante una fuerte lluvia, cruzó la mediana y chocó de frente contra un Lincoln MKZ 2008. Rossana viajaba como pasajera junto a sus hijas de 1 y 4 años, quienes resultaron gravemente heridas. Ambas fueron trasladadas de emergencia al Norton Children's Hospital en Louisville. La niña mayor permanece hospitalizada en estado crítico, de acuerdo con las autoridades. El conductor, Francisco Tziquin, fue arrestado y enfrenta cargos por abandonar la escena del accidente y no portar una licencia válida. El otro automovilista involucrado, residente en el condado de Grayson, también resultó lesionado. De acuerdo con sus familiares, Rossana había quedado desempleada y enfrentaba dificultades por su situación migratoria en Washington, D.C.