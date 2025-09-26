  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Hondureña muere en accidente en EE UU mientras huía de redadas de ICE

Rossana Carolina Reyes Ruiz, hondureña de 29 años, murió en un accidente vial en Kentucky, Estados Unidos, mientras huía de redadas de ICE rumbo a Texas con sus dos hijas

  • 26 de septiembre de 2025 a las 21:41
Hondureña muere en accidente en EE UU mientras huía de redadas de ICE

La familia informó que será velada el 4 de octubre en Maryland.

 Foto: Redes sociales

Washington, Estados Unidos.- Rossana Carolina Reyes Ruiz, de 29 años y originaria de Honduras, perdió la vida en un aparatoso accidente vial ocurrido en el condado de Grayson, Kentucky, cuando intentaba huir junto a sus dos hijas de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El hecho se registró en la madrugada del jueves 4 de septiembre, alrededor de las 4:25 a.m., sobre la carretera Western Kentucky Parkway.

Hondureño fallece en Estados Unidos y su familia solicita apoyo para repatriación
Así quedaron los vehículos tras el accidente.

Así quedaron los vehículos tras el accidente.

 (Foto: Redes sociales)

Según el reporte de la Policía Estatal de Kentucky, un vehículo Honda Civic 2017, conducido por Francisco Tziquin, de 30 años y residente en Houston, Texas, perdió el control durante una fuerte lluvia, cruzó la mediana y chocó de frente contra un Lincoln MKZ 2008.

Rossana viajaba como pasajera junto a sus hijas de 1 y 4 años, quienes resultaron gravemente heridas.

Ambas fueron trasladadas de emergencia al Norton Children’s Hospital en Louisville. La niña mayor permanece hospitalizada en estado crítico, de acuerdo con las autoridades.

El conductor, Francisco Tziquin, fue arrestado y enfrenta cargos por abandonar la escena del accidente y no portar una licencia válida. El otro automovilista involucrado, residente en el condado de Grayson, también resultó lesionado.

De acuerdo con sus familiares, Rossana había quedado desempleada y enfrentaba dificultades por su situación migratoria en Washington, D.C.

Liberan a hondureña detenida en EE UU tras casi tres meses bajo custodia federal

Temiendo ser detenida en redadas, tomó la decisión de trasladarse a Texas en busca de refugio con parientes cercanos.

El accidente interrumpió su camino y dejó en duelo a su familia, que ahora se organiza para despedirla.

Sus seres queridos informaron que su velorio se realizará el sábado 4 de octubre en Maryland, donde residía junto a sus hijas.

Las autoridades de Kentucky confirmaron que la investigación sobre el accidente continúa en curso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias