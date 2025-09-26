Hondureño fallece en Estados Unidos y su familia solicita apoyo para repatriación

El fallecido fue identificado como Gonzalo Villanueva Aguilar, originario del municipio de Atima, Santa Bárbara, en Honduras, quien desde hace seis años había migrado en busca de mejores oportunidades en el extranjero.

Tampa, Estados Unidos.- Un hondureño radicado en Estados Unidos perdió la vida por causas naturales, dejando consternados a familiares y amigos tanto en Honduras como en la comunidad donde residía en Tampa , Florida, Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre sus allegados, quienes lo recuerdan como un hombre humilde y trabajador.

En redes sociales, familiares y conocidos han expresado mensajes de solidaridad hacia sus padres y su hija.

“Que en paz descanse don Gonzalo, era muy humilde. Fuerzas a la familia y a su hija”, escribió un allegado.“Dios le dé fortaleza a la familia Villanueva Aguilar, a doña Agustina y a don Arsenio en estos momentos duros”, compartió otro de los mensajes publicados.

Ante esta situación, su hija Lesli Alvarado inició una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de trasladar el cuerpo de su padre hasta Honduras y poder darle el adiós en su tierra natal.

En el mensaje publicado en la colecta, la joven expresó:

“Con gran tristeza comparto que mi papá, Gonzalo Villanueva Aguilar, falleció el 23 de septiembre de 2025. Nuestro deseo es regresarlo a su tierra natal, Honduras, para darle el adiós que merece. Cualquier ayuda, grande o pequeña, será de gran bendición. Gracias de corazón por tu apoyo y por compartir esta campaña”.