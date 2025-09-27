Era madre de cuatro niños: Roxana Reyes, hondureña que murió tras escapar de ICE

Con la intención de sacar adelante a sus hijos, la joven madre hondureña, Roxana Reyes, abandonó su país para buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, ante la situación migratoria y el temor de ser deportados, intentó escapar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE, por sus siglas en inglés) y mudarse a Texas, Estados Unidos, perdiendo la vida en el intento.