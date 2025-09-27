  1. Inicio
Era madre de cuatro niños: Roxana Reyes, hondureña que murió tras escapar de ICE

Tras quedar desempleada, Roxana Reyes buscó nuevas oportunidades con su familia en Texas, EE UU, tras vivir en constante preocupación por su situación migratoria

  • 27 de septiembre de 2025 a las 11:42
Con la intención de sacar adelante a sus hijos, la joven madre hondureña, Roxana Reyes, abandonó su país para buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, ante la situación migratoria y el temor de ser deportados, intentó escapar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE, por sus siglas en inglés) y mudarse a Texas, Estados Unidos, perdiendo la vida en el intento.

Roxana Carolina Reyes Ruiz, de 29 años y originaria de Honduras, abandonó su país para brindarle lo mejor a sus cuatro hijos: tres niñas y un niño.

Tras vivir varios años en Estados Unidos, su situación como migrante la obligó a contratar una empresa para trasladarla a Texas con su familia, tratando de escapar del ICE, pero falleció antes de llegar.

Toda su vida cambió la madrugada del jueves 4 de septiembre, alrededor de las 4:25 a.m., sobre la carretera Western Kentucky Parkway, donde ella perdió la vida en un accidente, dejando a sus pequeños solos.

El reporte oficial de autoridades de Kentucky indican que un vehículo Honda Civic 2017, conducido por Francisco Tziquin, de 30 años y residente en Houston, Texas, perdió el control cuando Reyes intentaba huir junto a sus dos hijas de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cruzó la mediana y chocó de frente contra un Lincoln MKZ 2008.

“En una curva, dicen que no pudo tomarla bien y, como iba a exceso de velocidad, el carro se le deslizó y comenzó a descontrolarse. Al parecer dio vueltas y otro vehículo lo impactó por detrás", explicó Edgar Reyes Ruiz, hermano de la fallecida.

Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo en el que iban Roxana y sus hijas fue arrestado y enfrenta cargos por huir de la escena y no tener una licencia válida.

Roxana Reyes viajaba como pasajera junto a sus hijas de 1 y 4 años, quienes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia al Norton Children’s Hospital en Louisville. La niña mayor permanece hospitalizada en estado crítico, de acuerdo con las autoridades.

"Él (Francisco Tziquin,) me llamó y me dijo: 'perdóname, no pude hacer nada por tu hermana'", relató su hermano.

La familia espera recibir el cuerpo de Roxana en Washington D.C. para los actos fúnebres y piden ayuda de la comunidad para la repatriación.

