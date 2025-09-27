Era madre de cuatro niños: Roxana Reyes, hondureña que murió tras escapar de ICE

Con la intención de sacar adelante a sus hijos, la joven madre hondureña, Roxana Reyes, abandonó su país para buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, ante la situación migratoria y el temor de ser deportados, intentó escapar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE, por sus siglas en inglés) y mudarse a Texas, Estados Unidos, perdiendo la vida en el intento.
Roxana Carolina Reyes Ruiz, de 29 años y originaria de Honduras, abandonó su país para brindarle lo mejor a sus cuatro hijos: tres niñas y un niño.
Tras vivir varios años en Estados Unidos, su situación como migrante la obligó a contratar una empresa para trasladarla a Texas con su familia, tratando de escapar del ICE, pero falleció antes de llegar.
Toda su vida cambió la madrugada del jueves 4 de septiembre, alrededor de las 4:25 a.m., sobre la carretera Western Kentucky Parkway, donde ella perdió la vida en un accidente, dejando a sus pequeños solos.
El reporte oficial de autoridades de Kentucky indican que un vehículo Honda Civic 2017, conducido por Francisco Tziquin, de 30 años y residente en Houston, Texas, perdió el control cuando Reyes intentaba huir junto a sus dos hijas de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cruzó la mediana y chocó de frente contra un Lincoln MKZ 2008.
“En una curva, dicen que no pudo tomarla bien y, como iba a exceso de velocidad, el carro se le deslizó y comenzó a descontrolarse. Al parecer dio vueltas y otro vehículo lo impactó por detrás", explicó Edgar Reyes Ruiz, hermano de la fallecida.
Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo en el que iban Roxana y sus hijas fue arrestado y enfrenta cargos por huir de la escena y no tener una licencia válida.
Roxana Reyes viajaba como pasajera junto a sus hijas de 1 y 4 años, quienes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia al Norton Children’s Hospital en Louisville. La niña mayor permanece hospitalizada en estado crítico, de acuerdo con las autoridades.
"Él (Francisco Tziquin,) me llamó y me dijo: 'perdóname, no pude hacer nada por tu hermana'", relató su hermano.
La familia espera recibir el cuerpo de Roxana en Washington D.C. para los actos fúnebres y piden ayuda de la comunidad para la repatriación.