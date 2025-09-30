Su hijo la halló muerta: el caso de la hondureña Bessy Ayala, asesinada por su pareja en EE UU

Bessy Ayala fue hallada sin vida por su propio hijo, de tan solo 12 años de edad, en Houston, Texas. Su pareja ya se declaró culpable. Aquí los detalles del caso.
Edwin Gerardo Galdámez era la pareja de Bessy. Él aceptó ante la justicia haberla asesinado para reducir su condena. ¿Cómo sucedieron los hechos?
La hondureña ya había denunciado que su pareja la había atacado con un machete. Fue asesinada luego de haber asistido a una reunión familiar.
Finalmente, en el proceso judicial Edwin decidió declararse culpable del asesinato de su esposa. Según la familia de la víctima, recibió una pena de 30 años.
Según la madre de la víctima, doña Glady Barriento, su hija estuvo con ella la noche del sábado 8 de abril en una fiesta familiar donde celebraban el cumpleaños de su nieta. Fue hallada muerta un día después, el 9 de abril.
El 9 de abril de 2023, fecha en la que la encontraron sin vida, un hermano de Bessy pasó por su casa. Sin embargo, fue el hijo menor, de 12 años, quien la descubrió "bañada en sangre", según confirmó la hermana de la víctima.
El pequeño de 12 años, tras ver a su madre en el suelo, salió corriendo hacia donde estaba su abuela para contarle lo sucedido.
Desde el inicio, la familia de la víctima sospechó de la pareja de Bessy. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, no se sabía nada de Edwin Galdámez.
Edwin Galdámez fue hallado cinco días después, pero ya había intentado cambiar su apariencia: se cortó la barba y no vestía ropa deportiva para ocultar sus tatuajes.
Según registros judiciales, Galdámez Alas enfrentó cargos por asesinato y manipulación de evidencias.