Capturan a hondureño Robert Bustillo-Vásquez en EE UU, estaba entre los 10 más buscados de Texas

Previo a su captura, las autoridades brindaban seis mil dólares como recompensa a quien diera información para dar con su paradero

  • 28 de septiembre de 2025 a las 10:45
El hondureño era requerido por varios delitos y estaba entre los 10 más buscados de Texas.

Foto: Cortesía redes

Texas, Estados Unidos.- Un hondureño de nombre Robert Bustillo Vásquez fue detenido en Estados Unidos tras haber sido incluido entre los 10 hombres más buscados en el estado de Texas.

La noticia fue confirmada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas al precisar: "Fugitivo destacado capturado en un sitio de trabajo en San Antonio, gracias al trabajo de Departamento de Seguridad Pública, agentes especiales y policías estatales".

¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio

"Robert Bustillo-Vásquez, un delincuente hondureño de la lista de los 10 inmigrantes ilegales más buscados de Texas, está bajo custodia luego de su arresto", añadieron.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que Bustillo-Vásquez era buscado fuera del condado de Bexar por secuestro agravado, lesiones corporales y abuso sexual; agresión sexual agravada y tráfico de personas.

"Ha sido deportado de EE. UU. en múltiples ocasiones desde 2010, la más reciente en febrero de 2018, y anteriormente cumplió condena en una prisión federal por reingreso ilegal de un extranjero deportado. También tiene antecedentes de arrestos en Austin por agresión en 2013 y 2014", agregaron las autoridades.

No se brindaron detalles de qué parte de Honduras es originario Robert Bustillo-Vásquez.

Previo a su captura, las autoridades brindaban seis mil dólares como recompensa a quien diera información para dar con su paradero.

