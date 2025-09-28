Capturan a hondureño Robert Bustillo-Vásquez en EE UU, estaba entre los 10 más buscados de Texas

Texas, Estados Unidos.- Un hondureño de nombre Robert Bustillo Vásquez fue detenido en Estados Unidos tras haber sido incluido entre los 10 hombres más buscados en el estado de Texas. La noticia fue confirmada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas al precisar: "Fugitivo destacado capturado en un sitio de trabajo en San Antonio, gracias al trabajo de Departamento de Seguridad Pública, agentes especiales y policías estatales".

"Robert Bustillo-Vásquez, un delincuente hondureño de la lista de los 10 inmigrantes ilegales más buscados de Texas, está bajo custodia luego de su arresto", añadieron. El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que Bustillo-Vásquez era buscado fuera del condado de Bexar por secuestro agravado, lesiones corporales y abuso sexual; agresión sexual agravada y tráfico de personas.