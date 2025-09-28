¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio

Un juego de tiktokers de Honduras y El Salvador en Houston tuvo que ser cancelado y hasta policías tuvieron que intervenir ante el caos que se desató, ¿qué fue lo que sucedió?
El juego era entre tiktokers de Honduras y El Salvador que residen en Estados Unidos y el partido se organizó en la ciudad de Houston, donde hubo un llenazo.
Sin embargo, se dio un problema y fue la sobreventa de boletos, lo que terminó cancelando el partido entre los creadores de contenido.
Eran las 9:00 de la noche y no habían ingresado más de 2,000 personas y tras poca seguridad cancelaron el evento porque la gente golpeaba el portón.
Inclusive, en las gradas hubo cruce de palabras entre creadores de contenido hondureños y aficionados. La situación se salió de control.
La Tafloo era uno de los organizadores y dijo que daría la cara ya que mucha gente pagó su boleto y no lograron ingresar al recinto.
Ni 20 minutos se jugaron del encuentro cuando se suspendió el partido y policías tuvieron que intervenir para calmar a la gente que buscaba ingresar al estadio.
El partido se organizó en 2055 Mowery RD, Houston 77051. Lo que se parecía una fiesta, terminó en caos total y con mucha gente inconforme.
Momento cuando el partido se detuvo. En el altavoz del estadio se dijo que policías habían ingresado y pidieron cancelar el partido para calmar la situación.
La gente se terminó yendo decepcionada porque habían pagado un ticket y otros ni siquiera lograron ingresar al juego entre tiktokers de Honduras y El Salvador que viven en Estados Unidos.