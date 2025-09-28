  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio

Uno de los organizadores era el creador de contenido hondureño conocido como La Tafloo

  • 28 de septiembre de 2025 a las 09:13
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
1 de 10

Un juego de tiktokers de Honduras y El Salvador en Houston tuvo que ser cancelado y hasta policías tuvieron que intervenir ante el caos que se desató, ¿qué fue lo que sucedió?

Foto: El Heraldo
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
2 de 10

El juego era entre tiktokers de Honduras y El Salvador que residen en Estados Unidos y el partido se organizó en la ciudad de Houston, donde hubo un llenazo.

Foto: Josué Cárcamo - El Heraldo
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
3 de 10

Sin embargo, se dio un problema y fue la sobreventa de boletos, lo que terminó cancelando el partido entre los creadores de contenido.

Foto: Josué Cárcamo - El Heraldo
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
4 de 10

Eran las 9:00 de la noche y no habían ingresado más de 2,000 personas y tras poca seguridad cancelaron el evento porque la gente golpeaba el portón.

Foto: Josué Cárcamo - El Heraldo
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
5 de 10

Inclusive, en las gradas hubo cruce de palabras entre creadores de contenido hondureños y aficionados. La situación se salió de control.

Foto: Cortesía redes
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
6 de 10

La Tafloo era uno de los organizadores y dijo que daría la cara ya que mucha gente pagó su boleto y no lograron ingresar al recinto.

Foto: Cortesía redes
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
7 de 10

Ni 20 minutos se jugaron del encuentro cuando se suspendió el partido y policías tuvieron que intervenir para calmar a la gente que buscaba ingresar al estadio.

Foto: Josué Cárcamo - El Heraldo
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
8 de 10

El partido se organizó en 2055 Mowery RD, Houston 77051. Lo que se parecía una fiesta, terminó en caos total y con mucha gente inconforme.

Foto: Cortesía redes
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
9 de 10

Momento cuando el partido se detuvo. En el altavoz del estadio se dijo que policías habían ingresado y pidieron cancelar el partido para calmar la situación.

Foto: Cortesía redes
¡Policías intervinieron! Cancelan partido de tiktokers de Honduras en Houston tras caos en estadio
10 de 10

La gente se terminó yendo decepcionada porque habían pagado un ticket y otros ni siquiera lograron ingresar al juego entre tiktokers de Honduras y El Salvador que viven en Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos