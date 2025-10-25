Mujer habría asesinado a su recién nacido y lo escondió dentro de un balde por dos días en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una mujer fue detenida en las últimas horas por suponerla responsable del delito de parricidio en perjuicio de su bebé recién nacida en Teupasenti, departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras.

La fémina ha sido identificada como Mayra Areli Díaz Ramos, quien deberá permanecer bajo la medida de detención judicial mientras se desarrollan las investigaciones.

El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre en la aldea Las Cañas, en Teupasenti. Ese día, Díaz Ramos habría dado a luz, pero según las indagaciones del caso, intentó ocultar el parto de sus allegados.

El Ministerio Público detalló que una persona que vive junto a ella relató que al ingresar a la habitación de la mujer notó que había sangre en la cama, por lo que le preguntó si había sufrido un aborto.