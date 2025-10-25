Mujer habría asesinado a su recién nacido y lo escondió dentro de un balde por dos días en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Una mujer fue detenida en las últimas horas por suponerla responsable del delito de parricidio en perjuicio de su bebé recién nacida en Teupasenti, departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras.
La fémina ha sido identificada como Mayra Areli Díaz Ramos, quien deberá permanecer bajo la medida de detención judicial mientras se desarrollan las investigaciones.
El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre en la aldea Las Cañas, en Teupasenti. Ese día, Díaz Ramos habría dado a luz, pero según las indagaciones del caso, intentó ocultar el parto de sus allegados.
El Ministerio Público detalló que una persona que vive junto a ella relató que al ingresar a la habitación de la mujer notó que había sangre en la cama, por lo que le preguntó si había sufrido un aborto.
Ella respondió que no y que solo se trataba de su menstruación. Sin embargo, esta respuesta generó dudas en el testigo, ya que su abdomen ya no mostraba señales de embarazo.
Pasaron dos días y llegó el lunes 20 de octubre. La persona que relató los hechos asegura que percibió un fuerte olor a descomposición proveniente del cuarto de la joven.
Se acercó a revisar y encontró un balde de plástico, color blanco, que contenía un bebé, boca abajo y envuelto en una cobija, en el interior del recipiente.
Cuando el testigo intentó confrontar a la fémina, ella negó los hechos y aseguró que en el balde solo había ropa sucia. Tomó el balde y huyó del lugar.
Esto hizo que el testigo alertara a las autoridades y fue hasta el martes 21 de octubre cuando se localizó el cuerpo sin vida de una recién nacida en el solar de la vivienda.
Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo de la bebé; mientras que la mujer fue llevada a un centro médico para ser sometida a estudios que aporten en las investigaciones y permitan esclarecer lo sucedido.