Tres amigos habrían muerto intoxicados tras ingerir bebidas alcohólicas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuerpos de tres amigos amanecieron en la morgue capitalina la mañana de este sábado 25 de octubre, tras presuntamente sufrir un cuadro grave de intoxicación alcohólica mientras compartían un momento juntos.

Vecinos del sector los auxiliaron y trasladaron hasta la sala de emergencias del Hospital Escuela, sin embargo, no lograron sobrevivir.

Según reportes preliminares, los tres hombres departían al aire libre en una de las calles de la colonia Montes de Bendición, en Comayagüela, cuando, de repente, comenzaron a presentar un fuerte malestar estomacal.

Las víctimas fueron identificadas como: Edilberto Amaya Osorio de 58 años, Santos Gerónimo Flores (quien era conocido bajo el apodo de Juan José Torres Garay) y Gilbert Salomón de 40 años. Todos eran residentes de la colonia Monte de Bendición.

Inicialmente, fueron cuatro las personas trasladadas al Hospital Escuela en estado crítico, sin embargo, una de ellos logró sobrevivir. Los demás no corrieron con la misma suerte.

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Distrito Central (DC) donde se determinará la verdadera causa de la muerte.

De manera preliminar, allegado de las víctimas aseguran que pudieron haber sido víctimas de envenenamiento por medio de las bebidas alcohólicas que compartían, sin embargo, las autoridades revisarán si existe otra razón detrás de estas muertes.



Una mujer que llegó a retirar el cuerpo de una de las víctimas, dijo a EL HERALDO que ya hay un detenido por suponerlo responsable de haberles colocado veneno en las bebidas.



"Estábamos en el campo, ahí mismo donde los envenenaron, ahí mismo lo agarraron entre todos y lo amarraron. Solo así pudo llegar la Policía a detenerlo", dijo la fémina en referencia al supuesto autor del triple crimen.

Según ella, en los alrededores de donde ocurrió la tragedia hay cámaras de seguridad que pudieron haber captado cómo sucedió todo. Además, indició que dos mujeres se llevaron como evidencia las botellas de donde bebieron las víctimas, para intentar determinar si se les colocó alguna sustancia adicional

Los familiares solicitaron a las autoridades realizar una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido, ya que, algunos meses atrás, dos personas de esta colonia habrían muerto por la misma razón.