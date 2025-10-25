Embolsado y con signos de tortura hallan cadáver en la colonia Miraflores

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue encontrado sin vida y con varios signos de tortura la madrugada de este sábado 25 de octubre, en una solitaria calle de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

El hombre, de entre 20 y 25 años de edad, estaba maniatado y envuelto en varias bolsas plásticas de color negro, dejando una escena del crimen aterradora para los vecinos de la comunidad.

Desconocidos habrían abandonado su cuerpo en una de las calles menos transitadas de la zona, sin dejar rastro alguno sobre la ruta que tomaron tras cometer el acto delictivo.