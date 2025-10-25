Embolsado y con signos de tortura hallan cadáver en la colonia Miraflores

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue encontrado sin vida y con varios signos de tortura la madrugada de este sábado 25 de octubre, en una solitaria calle de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
El hombre, de entre 20 y 25 años de edad, estaba maniatado y envuelto en varias bolsas plásticas de color negro, dejando una escena del crimen aterradora para los vecinos de la comunidad.
Desconocidos habrían abandonado su cuerpo en una de las calles menos transitadas de la zona, sin dejar rastro alguno sobre la ruta que tomaron tras cometer el acto delictivo.
Un conductor que se dirigía hacia su hogar fue el primero en toparse con el enorme bulto de bolsas plásticas que, a primera vista, parecía basura; sin embargo, al acercarse se dio cuenta de que se trataba de un cadáver.
El ciudadano alertó a las autoridades a través del número de emergencias 911. Minutos después del llamado, varias patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena del crimen.
El equipo de Medicina Forense también llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y, posteriormente, trasladarlo a la morgue capitalina, donde se determinarán las causas del fallecimiento.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, ya que las autoridades no encontraron ningún documento personal en el lugar de los hechos.
La Policía Nacional (PN), por su parte, ya inició con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el caso.