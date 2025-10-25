  1. Inicio
Juicio por muerte de exdiputada liberal Carolina Echeverría sigue en noviembre

La Fiscalía continuará el 14 de noviembre el juicio oral y público contra Javier Edgardo Montalván González, y Jony Ramiro Rivera Mejía, por el violento crimen

  • 25 de octubre de 2025 a las 00:00
Juicio por muerte de exdiputada liberal Carolina Echeverría sigue en noviembre

La exdiputada Carolina Echeverría Haylock fue asesinada en julio de 2021.

 Foto de archivo: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muertes de personas pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables, después de evacuar un 90% de medios probatorios fue notificada en su cuarto día continuar el 14 de noviembre con el juicio oral y público en la causa incoada contra de Javier Edgardo Montalván Gonzales alias "La Pulga" y Jony Ramiro Rivera Mejía alias "El Búfalo" por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Haylock.

También por asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de su esposo Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.

Igualmente, por robo con violencia agravado en perjuicio de testigo protegido “A1” y Edna Carolina Echeverría Haylock.

El debate inició el pasado 20 de octubre.

El Ministerio Público logró dos condenas en este caso contra Dennis Abel Ordóñez García y Walter Antonio Matute Raudales, mientras sigue el juicio contra otros implicados.

Crimen contra exdiputada

El domingo 25 de julio de 2021, la exdiputada y su esposo estaban en su vivienda de residencial Lomas del Mayab de Tegucigalpa, cuando, a eso de las 6:30 de la tarde, llegaron al inmueble personas vestidas con trajes de bioseguridad y tocaron la puerta principal de la casa, por lo que ella abrió.

En ese instante, cuatro de los sujetos ingresaron a la vivienda, tres hombres y una mujer, identificándose como personal del Comité Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (CONAPREM) y les consultaron “si en la casa había personas infectadas con covid-19”.

Tras encontrarse en el interior del hogar de la excongresista, las cuatro personas sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar contra la víctima y los demás residentes.

Pese a que el esposo de la víctima repelió el ataque, los sospechosos comenzaron a disparar, dejándolo herido en una de sus piernas, mientras que los sospechosos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

