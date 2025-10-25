Juicio por muerte de exdiputada liberal Carolina Echeverría sigue en noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muertes de personas pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables, después de evacuar un 90% de medios probatorios fue notificada en su cuarto día continuar el 14 de noviembre con el juicio oral y público en la causa incoada contra de Javier Edgardo Montalván Gonzales alias "La Pulga" y Jony Ramiro Rivera Mejía alias "El Búfalo" por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Haylock. También por asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de su esposo Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.

Igualmente, por robo con violencia agravado en perjuicio de testigo protegido “A1” y Edna Carolina Echeverría Haylock.

El debate inició el pasado 20 de octubre.

El Ministerio Público logró dos condenas en este caso contra Dennis Abel Ordóñez García y Walter Antonio Matute Raudales, mientras sigue el juicio contra otros implicados.

Crimen contra exdiputada

El domingo 25 de julio de 2021, la exdiputada y su esposo estaban en su vivienda de residencial Lomas del Mayab de Tegucigalpa, cuando, a eso de las 6:30 de la tarde, llegaron al inmueble personas vestidas con trajes de bioseguridad y tocaron la puerta principal de la casa, por lo que ella abrió. En ese instante, cuatro de los sujetos ingresaron a la vivienda, tres hombres y una mujer, identificándose como personal del Comité Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas (CONAPREM) y les consultaron “si en la casa había personas infectadas con covid-19”.