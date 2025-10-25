Un detenido y una hipótesis: la extraña muerte de tres hombres intoxicados en la capital

Un momento de convivencia entre vecinos se convirtió en una tragedia que dejó a tres familias de luto y a otra intentando abogar por su pariente. Tres hombres murieron, presuntamente intoxicados, la noche del viernes 24 de octubre en la capital de Honduras. Aquí todos los detalles.
Las víctimas fueron identificadas como Santos Gerónimo Flores, Edilberto Amaya Osorio y Gilbert Salomón Midence.
Gilbert Salomón Midence era padre de cuatro niños y trabajaba en el rubro de la construcción.
Por su parte, Santos Gerónimo Flores era conocido bajo el apodo de Juan José Torres Garay y con el sobrenombre de "El Ñeco", según relató su cuñada.
Y Edilberto Amaya Osorio era un hombre que según sus allegados "no se metía con nadie", aunque todos los parientes reconocieron que las víctimas tenían una adicción a las bebidas alcohólicas.
La tarde del viernes 24 de octubre de 2025, ellos y otros vecinos de la colonia Montes de Bendición, en Comayagüela, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando cuatro de las personas presentes comenzaron a presentar un fuerte dolor abdominal.
Instantes después fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde lamentablemente tres de ellos fallecieron y una cuarta persona se debatía entre la vida y la muerte.
La mañana de este sábado 25 de octubre, los familiares de Santos Gerónimo Flores, Edilberto Amaya Osorio y Gilbert Salomón Midence llegaron a la morgue del Ministerio Público para reclamar los restos de los fallecidos y en entrevista con EL HERALDO aseguraron que sus muertes no se debían a una simple intoxicación con alcohol en mal estado.
Milagro Guifarro Romero, cuñada de Santos Gerónimo Flores, dijo que un quinto hombre que se encontraba tomando con las víctimas podría ser el causante de la tragedia, pues les ofreció un refresco que tenía veneno.
"Ellos tenían dos días de estar tomando. Eso fue como a las 5:30 (de la tarde) y a las 7:30 (de la noche) me avisaron que ya estaba muerto", recordó.
"Él andaba tomando con otros cuatro muchachos, llegó otro y dicen que le dio un fresco envenenado. Ya lo capturaron, lo tienen en la Cuarta (Estación de Policía), lo tienen grabado y todo", dijo la fémina.
Según ella, en los alrededores de donde ocurrió la tragedia hay cámaras de seguridad que pudieron haber captado cómo sucedió todo. Además, indició que dos mujeres se llevaron como evidencia las botellas de donde bebieron las víctimas, para intentar determinar si se les colocó alguna sustancia adicional.
Un video tomado por los vecinos enardecidos muestra al hombre al que acusan de haberles dado a ingerir lo que les causó la muerte. Los vecinos lo identifican únicamente como "Don Juan". En el corto clip se observa que lo tienen atado con cuerdas y que ante la llegada de la Policía Nacional el hombre dice: "Me han golpeado", ante lo que los pobladores niegan haberlo maltratado y les dicen a los uniformados: "Él les dio el fresco y los mató".
El hombre fue detenido para efectos de investigación, mientras que la cuarta persona que resultó intoxicada fue dada de alta del centro asistencial.
Por su parte, los familiares de los fallecidos reclamaron sus cuerpos y los trasladaron hacia su casa para realizar el respectivo velatorio y entierro, mientras exigen que se esclarezcan los hechos.