Un detenido y una hipótesis: la extraña muerte de tres hombres intoxicados en la capital

Un video tomado por los vecinos enardecidos muestra al hombre al que acusan de haberles dado a ingerir lo que les causó la muerte. Los vecinos lo identifican únicamente como "Don Juan". En el corto clip se observa que lo tienen atado con cuerdas y que ante la llegada de la Policía Nacional el hombre dice: "Me han golpeado", ante lo que los pobladores niegan haberlo maltratado y les dicen a los uniformados: "Él les dio el fresco y los mató".