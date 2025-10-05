  1. Inicio
Cuatro muertos, entre ellos un menor, en accidente en carretera hacia Danlí

El choque frontal entre un vehículo turismo y una camioneta en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa dejó cuatro fallecidos, incluido un niño de tres años

  05 de octubre de 2025
El fuerte impacto entre un vehículo turismo y una camioneta en la carretera Danlí-Tegucigalpa dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

 Foto: cortesía La Prensa Santacruzana

Danlí, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa dejó como resultado al menos cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., a unos dos kilómetros antes del desvío de Yuscarán, cuando un vehículo turismo colisionó de frente contra una camioneta, según informaron testigos.

Las víctimas fueron identificadas como Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla, Joshua Rodríguez y Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de tres años.

Tres de los fallecidos eran originarios del Ojo de Agua, Yuscarán, mientras que el menor residía en Teupasenti, El Paraíso.

Los heridos fueron trasladados en estado crítico al Hospital Escuela Universitario y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, pero fallecieron horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos del siniestro señalaron que el turismo, de color azul, se desplazaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras peligrosas antes de impactar de frente con la camioneta roja.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acudieron al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.

