Cuatro muertos, entre ellos un menor, en accidente en carretera hacia Danlí

Danlí, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito registrado la madrugada de este domingo en la carretera que conecta Danlí con Tegucigalpa dejó como resultado al menos cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., a unos dos kilómetros antes del desvío de Yuscarán, cuando un vehículo turismo colisionó de frente contra una camioneta, según informaron testigos.

Las víctimas fueron identificadas como Emmanuel Banegas Padilla, Daniela Banegas Padilla, Joshua Rodríguez y Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de tres años.

Tres de los fallecidos eran originarios del Ojo de Agua, Yuscarán, mientras que el menor residía en Teupasenti, El Paraíso.