¿Quiénes eran los jóvenes asesinados afuera de un bar en Sabá, Colón?

Se trata de Maikol Enrique Rodríguez Perdomo y Anthony Nicolás Cano Sevilla , de 20 y 22 años respectivamente, quienes llegaron al bar "El Tamarindo" para departir con sus amigos, sin pensar que sería su última salida.

Colón, Honduras.- Las autoridades policiales dieron a conocer las identidades de los dos jóvenes que fueron vilmente asesinados tras una riña afuera de un bar en Sabá , Colón.

"Según informes preliminares, el incidente se originó en la parte trasera del establecimiento, donde varias personas bajo los efectos del alcohol iniciaron una riña. Durante el altercado, dos sujetos sacaron armas de fuego y dispararon en múltiples ocasiones, causando la muerte inmediata de dos ciudadanos", detalla el informe de la Policía Nacional.

Tras escuchar las detonaciones, una patrulla asignada a la Jefatura Municipal que estaba cerca del lugar llegó al establecimiento, y las personas que presenciaron el hecho le indicaron que el pick-up blanco que iba adelante pertenecía a los malhechores.

En menos de 12 horas se llevó a cabo la captura de estos individuos, cuando los agentes lograron interceptar el vehículo en el que huyeron los asesinos de la zona.

Al momento de la detención, los tres jóvenes intentaron atentar contra los oficiales, apuntando con las armas de fuego que portaban e intentando iniciar un enfrentamiento, sin embargo, se logró neutralizar la amenaza sin necesidad de intercambio de disparos, asegurando así la captura sin poner en riesgo vidas adicionales.