Matan a dos hombres frente a centro nocturno en Sabá, Colón

Colón, Honduras.- La madrugada de este sábado -4 de octubre- dos hombres fueron asesinados a disparos en las afueras de un centro nocturno, ubicado en el municipio de Sabá, en el departamento de Colón.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas -cuyas identidades no han sido reveladas- se encontraban departiendo en frente del club nocturno, cuando de pronto varios hombres armados llegaron al lugar y les dispararon a los dos hombres hasta quitarles la vida.
Testigos mencionaron que los hechores llegaron de forma sorpresiva, pero directamente hacia las víctimas.
Tras el ataque armado, los cuerpos de los dos hombres quedaron tendidos en plena calle. Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los criminales.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen. También se apersonaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.
Uno de los fallecidos fue trasladado hacia la morgue móvil de Tocoa, para la respectiva autopsia. Sin embargo, el segundo cadáver fue reclamado en el lugar donde ocurrieron los hechos por familiares, que lo llevaron de inmediato a su vivienda para su velatorio, según las autoridades policiales.
Con este doble homicidio, se suma otro episodio violento en lo que va del año en Sabá, por lo que sus habitantes piden a las autoridades que brinden mayor seguridad.