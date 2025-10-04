  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a dos hombres frente a centro nocturno en Sabá, Colón

La madrugada de este sábado dejó dos víctimas mortales por impactos de arma de fuego en Sabá, municipio de Colón. Testigos señalan un ataque directo

  • 04 de octubre de 2025 a las 07:12
Matan a dos hombres frente a centro nocturno en Sabá, Colón

Dos hombres fueron asesinados en Sabá, Colón.

Foto: redes sociales

Colón, Honduras.- La madrugada de este sábado -4 de octubre- dos hombres fueron asesinados a disparos en las afueras de un centro nocturno, ubicado en el municipio de Sabá, en el departamento de Colón.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas -cuyas identidades no han sido reveladas- se encontraban departiendo en frente del club nocturno, cuando de pronto varios hombres armados llegaron al lugar y les dispararon a los dos hombres hasta quitarles la vida.

Testigos mencionaron que los hechores llegaron de forma sorpresiva, pero directamente hacia las víctimas.

Matan a padre e hijo en la orilla del río Patuca, a la altura de Boca de Cuyamel

Tras el ataque armado, los cuerpos de los dos hombres quedaron tendidos en plena calle. Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los criminales.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena del crimen. También se apersonaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.

Uno de los fallecidos fue trasladado hacia la morgue móvil de Tocoa, para la respectiva autopsia. Sin embargo, el segundo cadáver fue reclamado en el lugar donde ocurrieron los hechos por familiares, que lo llevaron de inmediato a su vivienda para su velatorio, según las autoridades policiales.

Con este doble homicidio, se suma otro episodio violento en lo que va del año en Sabá, por lo que sus habitantes piden a las autoridades que brinden mayor seguridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias