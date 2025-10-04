Matan a dos hombres frente a centro nocturno en Sabá, Colón

Colón, Honduras.- La madrugada de este sábado -4 de octubre- dos hombres fueron asesinados a disparos en las afueras de un centro nocturno, ubicado en el municipio de Sabá, en el departamento de Colón.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas -cuyas identidades no han sido reveladas- se encontraban departiendo en frente del club nocturno, cuando de pronto varios hombres armados llegaron al lugar y les dispararon a los dos hombres hasta quitarles la vida.

Testigos mencionaron que los hechores llegaron de forma sorpresiva, pero directamente hacia las víctimas.