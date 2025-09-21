  1. Inicio
Matan a disparos a dos hombres en la colonia Centroamérica de la capital

Dos jóvenes estaban departiendo en el lugar cuando al menos dos hombres llegaron donde ellos y comenzaron a hacerles varias preguntas

Los jóvenes departían en esta caseta cuando fueron acribillados a disparos.

 Pamela Pino

Tegucigalpa, Honduras.-Dos hombres fueron asesinados a disparos en horas de la madrugada de este domingo 21 de septiembre en la colonia Centroamérica de la capital hondureña.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas, quienes quedaron sin vida dentro de una caseta de madera ubicada a la orilla del anillo periférico.

De acuerdo con la información preliminar, los dos jóvenes estaban departiendo en el lugar cuando al menos dos hombres llegaron donde ellos y comenzaron a hacerles varias preguntas.

Personas que estaban en el lugar aseguran que luego de unos minutos ambos malhechores sacaron sus armas y comenzaron a dispararles. Uno de ellos corrió de la zona, pero fue alcanzado por los disparos.

Tras cometer el doble crimen, los malhechores huyeron de la zona con rumbo desconocido. hasta el momento se desconocen mayores detalles de este crimen.

Los forenses de la morgue capitalina llegaron a eso de las 6:00 de la mañana para realizar el levantamiento de los cadáveres y proceder con el respectivo proceso legal.

