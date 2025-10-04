Capturan a presuntos asesinos de dos jóvenes en bar de Sabá, Colón

Colón, Honduras.-Tres hombres fueron capturados en las últimas horas por suponerlos responsables del doble crimen perpetrado en horas de la madrugada de este sábado en un bar de Sabá, Colón, en la zona norte de Honduras.
Los capturados son un hombre de 26 años, originario de Las Golondrinas, Sabá, a quien se le decomisó una pistola marca Jericho, serie 95317483, con empuñadura plástica negra y un teléfono celular.
El segundo detenido es un joven de 19 años, originario de Nueva Arcadia, Copán, y residente en la Primera Calle de Sabá.
Mientras que el tercero, de 39 años, también originario y residente de Las Golondrinas, fue arrestado con una pistola marca CZ, serie A266416, y el vehículo Chevrolet blanco, placa HBL 4755, utilizado presuntamente para huir de la escena del crimen.
Las autoridades indicaron que los tres serán remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público por los delitos de homicidio y por portación ilegal de armas de fuego.
Hechos
Según informes preliminares, el incidente inició en la parte trasera del establecimiento conocido como "El Tamarindo", en Sabá, donde varias personas bajo los efectos del alcohol iniciaron una disputa verbal.
Durante el altercado, dos sujetos sacaron armas de fuego y dispararon en múltiples ocasiones, causando la muerte inmediata de dos ciudadanos identificados como Maikol Enrique Rodríguez Perdomo y Anthony Nicolás Cano Sevilla, de 20 y 22 años respectivamente.
Tras escuchar las detonaciones, una patrulla asignada a la Jefatura Municipal que estaba cerca del lugar y una vez en el establecimiento, comenzaron con las pesquisas del caso.
En menos de 12 horas se llevó a cabo la captura de estos individuos, cuando los agentes lograron interceptar el vehículo en el que huyeron los asesinos de la zona.
Al momento de la detención, los tres jóvenes intentaron atentar contra los oficiales, apuntando con las armas de fuego que portaban e intentando iniciar un enfrentamiento, sin embargo, se logró neutralizar la amenaza sin necesidad de intercambio de disparos, asegurando así la captura sin poner en riesgo vidas adicionales.