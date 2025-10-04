Capturan a presuntos asesinos de dos jóvenes en bar de Sabá, Colón

Colón, Honduras.-Tres hombres fueron capturados en las últimas horas por suponerlos responsables del doble crimen perpetrado en horas de la madrugada de este sábado en un bar de Sabá, Colón, en la zona norte de Honduras. Los capturados son un hombre de 26 años, originario de Las Golondrinas, Sabá, a quien se le decomisó una pistola marca Jericho, serie 95317483, con empuñadura plástica negra y un teléfono celular.

El segundo detenido es un joven de 19 años, originario de Nueva Arcadia, Copán, y residente en la Primera Calle de Sabá. Mientras que el tercero, de 39 años, también originario y residente de Las Golondrinas, fue arrestado con una pistola marca CZ, serie A266416, y el vehículo Chevrolet blanco, placa HBL 4755, utilizado presuntamente para huir de la escena del crimen. Las autoridades indicaron que los tres serán remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público por los delitos de homicidio y por portación ilegal de armas de fuego. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hechos

Según informes preliminares, el incidente inició en la parte trasera del establecimiento conocido como "El Tamarindo", en Sabá, donde varias personas bajo los efectos del alcohol iniciaron una disputa verbal. Durante el altercado, dos sujetos sacaron armas de fuego y dispararon en múltiples ocasiones, causando la muerte inmediata de dos ciudadanos identificados como Maikol Enrique Rodríguez Perdomo y Anthony Nicolás Cano Sevilla, de 20 y 22 años respectivamente.