Hallan flotando cadáver de un hombre en el río Celán de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.-El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida flotando en las orillas del río Celán, en Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.

Hasta el momento el fallecido no ha sido identificado por las autoridades, pues no porta documentos ni vestimenta.

De manera preliminar se conoció que andaba únicamente con una camisa color negro y fue encontrado por unas personas que caminaban cerca del río, cuando vieron el cadáver en las raíces de un árbol.