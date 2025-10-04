Hallan flotando cadáver de un hombre en el río Celán de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.-El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida flotando en las orillas del río Celán, en Siguatepeque, Comayagua, en la zona central de Honduras.
Hasta el momento el fallecido no ha sido identificado por las autoridades, pues no porta documentos ni vestimenta.
De manera preliminar se conoció que andaba únicamente con una camisa color negro y fue encontrado por unas personas que caminaban cerca del río, cuando vieron el cadáver en las raíces de un árbol.
Estas personas alertaron del hecho a las autoridades, quienes rápidamente llegaron al lugar y acordonaron la escena. Al sector llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes rescataron el cadáver.
Se conoció que el cuerpo de este hombre fue trasladado hasta la morgue capitalina, para realizarle la autopsia de ley y saber la causa de su muerte, además de la respectiva identificación.