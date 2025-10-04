Hallan sin vida a joven desaparecido desde el martes en Maraita, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven que estaba desaparecido desde el pasado martes 30 de septiembre, fue hallado sin vida la tarde de este sábado 4 de octubre en el sector de Los Mangos, en la calle vieja a Maraita Centro, Francisco Morazán.

El joven fue identificado como Alan Noé Flores Munguía, quien según su familia, el joven salió de su casa el pasado martes y no regresó.