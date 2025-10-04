  1. Inicio
Hallan sin vida a joven desaparecido desde el martes en Maraita, Francisco Morazán

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, porque su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición

  • 04 de octubre de 2025 a las 17:23
Foto en vida de Alan Noé Flores Munguía, joven hallado muerto.

 Foto: Cortesía Maraita TV

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven que estaba desaparecido desde el pasado martes 30 de septiembre, fue hallado sin vida la tarde de este sábado 4 de octubre en el sector de Los Mangos, en la calle vieja a Maraita Centro, Francisco Morazán.

El joven fue identificado como Alan Noé Flores Munguía, quien según su familia, el joven salió de su casa el pasado martes y no regresó.

Hallan cuerpo de un joven en la aldea Río Hondo de la capital

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, porque su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición y con mordidas de animales que ya habían comenzado a comerse el cuerpo.

Las autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena, a la espera de los médicos forenses para que realicen el levantamiento del cadáver.

