Vientos del este traerán frescas temperaturas y lluvias el martes 25 de noviembre

Flores agregó que el comportamiento del mar será estable para ambas costas, afirmando que “los oleajes de uno a tres pies para ambas costas”.

El pronosticador de turno, Jeffrey Flores, detalló que “el pronóstico para este martes 25 de noviembre traerá viento del este, los que generan temperaturas frescas por las mañanas y precipitaciones de débiles aisladas para la región del norte y oriente”.

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ) anunció este martes el ingreso de vientos del este que generarán un ambiente más fresco durante las primeras horas del día y l luvias débiles en sectores del norte y oriente.

En cuanto a las temperaturas, el especialista comenzó indicando que “para la región central tendremos unas máximas de 28 y unas mínimas de 18”. Posteriormente, repitió el informe para la misma zona al señalar que “para la región central tendremos unas máximas de 30 y unas mínimas de 18”.

Para la región insular, el pronosticador informó que “unas máximas de 29 y unas mínimas de 25” dominarán la jornada.

Asimismo, sostuvo que “para la región norte unas máximas de 32 y unas mínimas de 23”, condiciones típicas de esta época del año.

En el oriente del país, las temperaturas serán más templadas, con “unas máximas de 30 y unas mínimas de 19”, según el reporte oficial.

En tanto, el sur registrará el ambiente más caluroso, pues “unas máximas de 36 y unas mínimas de 25” prevalecerán durante el día.

Finalmente, para la región occidental, Flores indicó que “unas máximas de 28 y unas mínimas de 15” acompañarán el clima de este martes.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).