Vientos del este traerán frescas temperaturas y lluvias el martes 25 de noviembre

Cenaos informó que el oleaje será de uno a tres pies en las costas y que el viento del este dejará mañanas frescas y lluvias aisladas en varias regiones

  • 24 de noviembre de 2025 a las 18:07
El pronosticador de Cenaos, Jeffrey Flores, informó que el oleaje será de uno a tres pies en las costas y dio las temperaturas por región de hoy.

 Foto: Archivo| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) anunció este martes el ingreso de vientos del este que generarán un ambiente más fresco durante las primeras horas del día y lluvias débiles en sectores del norte y oriente.

El pronosticador de turno, Jeffrey Flores, detalló que “el pronóstico para este martes 25 de noviembre traerá viento del este, los que generan temperaturas frescas por las mañanas y precipitaciones de débiles aisladas para la región del norte y oriente”.

Flores agregó que el comportamiento del mar será estable para ambas costas, afirmando que “los oleajes de uno a tres pies para ambas costas”.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el especialista comenzó indicando que “para la región central tendremos unas máximas de 28 y unas mínimas de 18”. Posteriormente, repitió el informe para la misma zona al señalar que “para la región central tendremos unas máximas de 30 y unas mínimas de 18”.

Para la región insular, el pronosticador informó que “unas máximas de 29 y unas mínimas de 25” dominarán la jornada.

Asimismo, sostuvo que “para la región norte unas máximas de 32 y unas mínimas de 23”, condiciones típicas de esta época del año.

En el oriente del país, las temperaturas serán más templadas, con “unas máximas de 30 y unas mínimas de 19”, según el reporte oficial.

En tanto, el sur registrará el ambiente más caluroso, pues “unas máximas de 36 y unas mínimas de 25” prevalecerán durante el día.

Finalmente, para la región occidental, Flores indicó que “unas máximas de 28 y unas mínimas de 15” acompañarán el clima de este martes.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

