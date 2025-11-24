Vientos del este traerán frescas temperaturas y lluvias el martes 25 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) anunció este martes el ingreso de vientos del este que generarán un ambiente más fresco durante las primeras horas del día y lluvias débiles en sectores del norte y oriente.
El pronosticador de turno, Jeffrey Flores, detalló que “el pronóstico para este martes 25 de noviembre traerá viento del este, los que generan temperaturas frescas por las mañanas y precipitaciones de débiles aisladas para la región del norte y oriente”.
Flores agregó que el comportamiento del mar será estable para ambas costas, afirmando que “los oleajes de uno a tres pies para ambas costas”.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, el especialista comenzó indicando que “para la región central tendremos unas máximas de 28 y unas mínimas de 18”. Posteriormente, repitió el informe para la misma zona al señalar que “para la región central tendremos unas máximas de 30 y unas mínimas de 18”.
Para la región insular, el pronosticador informó que “unas máximas de 29 y unas mínimas de 25” dominarán la jornada.
Asimismo, sostuvo que “para la región norte unas máximas de 32 y unas mínimas de 23”, condiciones típicas de esta época del año.
En el oriente del país, las temperaturas serán más templadas, con “unas máximas de 30 y unas mínimas de 19”, según el reporte oficial.
En tanto, el sur registrará el ambiente más caluroso, pues “unas máximas de 36 y unas mínimas de 25” prevalecerán durante el día.
Finalmente, para la región occidental, Flores indicó que “unas máximas de 28 y unas mínimas de 15” acompañarán el clima de este martes.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).