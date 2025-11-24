¿De qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

México.- Este lunes -24 de noviembre- murió Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, generando conmoción en el mundo del espectáculo mexicano y en redes sociales.

Gabriela Michel falleció al filo de las 7:00 de la mañana, tras haber sufrido un accidente doméstico ocurrido en su propia casa, según detallaron medios locales, pero sin especificar el tipo de incidente.

Poco después, la a Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) emitió un comunicado confirmando el fallecimiento de la madre de Aislinn, y enviando condolencias a toda la familia.

La organización expresó su pesar por la pérdida de una talentosa actriz de doblaje que dejó una huella importante en la industria del entretenimiento en México.

Hasta ahora, ni Aislinn Derbez ni otros miembros de la familia se han pronunciado sobre la muerte de su madre.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La comunidad artística y los seguidores de la familia Derbez han expresado sus condolencias en redes sociales, recordando la figura amable y talentosa de Gabriela Michel.