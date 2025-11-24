Estados Unidos emite alerta de seguridad a días de las elecciones en Honduras

La Embajada advirtió que, aunque los comicios se realizarán el domingo, desde días previos se espera un incremento significativo en la presencia de fuerzas de seguridad, particularmente alrededor de los centros de votación, los cuales generalmente funcionan en escuelas y edificios gubernamentales.

El aviso busca que los estadounidenses tomen precauciones adicionales en un contexto marcado por la tensión política y la alta movilización ciudadana.

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos emitió este lunes un recordatorio de seguridad dirigido a sus ciudadanos residentes o de visita en el país, ante la posibilidad de manifestaciones, cierres viales y un fuerte despliegue policial y militar durante el proceso electoral.

Estas zonas podrían registrar manifestaciones o concentraciones masivas sin previo aviso, lo que incrementa el riesgo de alteraciones del tránsito y la actividad normal.

“Se recomienda evitar grandes concentraciones o manifestaciones, monitorear los medios de comunicación locales para mantenerse informado y considerar tiempo adicional para movilizarse”, señala uno de los mensajes divulgados por la Embajada en sus redes sociales oficiales.

Subray que cualquier reunión pública puede cambiar rápidamente de ambiente, por lo que aconseja mantener distancia y actuar con prudencia.

En su alerta oficial, la Embajada también advierte que podrían producirse interrupciones de tráfico y cierres de carreteras, especialmente en zonas urbanas, por lo que los ciudadanos estadounidenses deben contemplar rutas alternativas y revisar con anticipación sus planes de desplazamiento.

El objetivo recalca, es evitar que los visitantes o residentes queden atrapados en situaciones de riesgo o en bloqueos inesperados.

Entre las acciones recomendadas, la legación diplomática pide a los estadounidenses registrarse en el programa STEP, una plataforma que permite recibir notificaciones directas de seguridad enviadas por el Departamento de Estado.

También aconseja portar siempre una identificación válida, mantener un perfil bajo, revisar los planes personales de seguridad y tener sus documentos de viaje en orden y fácilmente accesibles.

El aviso incluye además recomendaciones prácticas como mantenerse alerta del entorno, evitar aglomeraciones, tener un plan de contingencia en caso de emergencias y seguir las actualizaciones oficiales de la Embajada a través de Instagram, Facebook, X y los medios hondureños.

Se remarca que en contextos electorales la situación puede cambiar rápidamente, por lo que la información oportuna es clave para la seguridad.

La Embajada proporcionó sus canales de contacto para asistencia consular, recordando que los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse con la sede en Tegucigalpa al (+504) 2236-9320.

Así como con el Departamento de Estado en Washington a los números 888-407-4747 o 202-501-4444, en caso de emergencias o situaciones relacionadas con el proceso electoral.