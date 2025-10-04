Hallan cuerpo de un joven en la aldea Río Hondo de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven fue encontrado sin vida la tarde de este sábado en la aldea Río Hondo de la capital, a la altura del kilómetro 24 de la carretera que conduce a Olancho.
La víctima fue identificada como Breydi Arcel Colindres Arias (27), quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 1 de octubre en la aldea.
El cadáver fue encontrado por unas personas que estaban cerca del río Choluteca, cuando vieron desde lejos un cuerpo que solo usaba un pantalón azul claro y no portaba zapatos ni camisa.
Al acercarse al lugar vieron que se trataba de una persona y alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de una persona muerta.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del hombre, que fue identificado por los vecinos del sector, quienes detallaron que su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado miércoles.
Las autoridades permanecen en el lugar a la espera de los médicos forenses para que realicen el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue capitalina.