Hallan cuerpo de un joven en la aldea Río Hondo de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un joven fue encontrado sin vida la tarde de este sábado en la aldea Río Hondo de la capital, a la altura del kilómetro 24 de la carretera que conduce a Olancho.

La víctima fue identificada como Breydi Arcel Colindres Arias (27), quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 1 de octubre en la aldea.

El cadáver fue encontrado por unas personas que estaban cerca del río Choluteca, cuando vieron desde lejos un cuerpo que solo usaba un pantalón azul claro y no portaba zapatos ni camisa.