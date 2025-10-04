Hallan cuerpo de recién nacido en un basurero de la terminal de buses en Ocotepeque

San Marcos, Honduras.- Un recién nacido fue encontrado sin vida dentro de una caja de zapatos en un basurero ubicado en la terminal de buses del municipio de San Marcos, en el occidente de Honduras.
El hallazgo se produjo cuando ciudadanos que transitaban por la zona notaron la presencia de una caja sospechosa entre los desechos y alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba del cuerpo de un bebé.
De inmediato, se procedió a acordonar el área para preservar la escena y permitir el trabajo de investigación de las autoridades competentes.
Según información preliminar, una mujer fue detenida para ser interrogada como sospechosa, aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente.
El personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a un centro médico cercano, donde se determinarán las causas exactas de la muerte.
Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional se mantienen en el lugar recabando información que permita esclarecer si el hecho está vinculado a un posible delito.
La población local ha expresado consternación por el hallazgo y exige que se investigue no solo la identidad de la madre, sino también la posible participación de otras personas en este hecho que ha causado conmoción en la comunidad.