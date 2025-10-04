Joven es asesinado tras salir de una cantina en Jocón, Yoro

Jocón, Yoro.- Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este sábado en el municipio de Jocón, departamento de Yoro, donde un joven fue asesinado con arma blanca. El crimen ocurrió en el sector de Puente Grande, según informaron vecinos del lugar a las autoridades.

El fallecido fue identificado como Ariel Efraín Antúnez, originario de la misma comunidad.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven habría perdido la vida tras salir de una supuesta cantina, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Policía.