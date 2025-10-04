Joven es asesinado tras salir de una cantina en Jocón, Yoro

Jocón, Yoro.- Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este sábado en el municipio de Jocón, departamento de Yoro, donde un joven fue asesinado con arma blanca. El crimen ocurrió en el sector de Puente Grande, según informaron vecinos del lugar a las autoridades.
El fallecido fue identificado como Ariel Efraín Antúnez, originario de la misma comunidad.
De acuerdo con versiones preliminares, el joven habría perdido la vida tras salir de una supuesta cantina, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Policía.
Residentes del sector alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo y denunciaron que los hechos violentos se han vuelto frecuentes en la zona.
Expresaron su preocupación y pidieron el cierre de establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas, al considerar que son focos de conflictos que terminan en tragedias.
Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las indagaciones que permitan determinar las causas y responsables del homicidio.
Minutos más tarde, llegó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hasta la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia correspondiente.