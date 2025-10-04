Trabajaba como cajera: Lourdes González, joven asesinada por su pareja en El Progreso

Lourdes Vanesa González López, de 27 años de edad, fue asesinada por su pareja el pasado 30 de septiembre, en El Progreso, Yoro, norte de Honduras. ¿Qué nuevos hallazgos revela la investigación en torno al crimen? A continuación los detalles.
Según información dada a conocer por autoridades de la zona, el asesinato de Lourdes fue perpetrado por su pareja, un taxista identificado como Dagoberto Madrid Rivera.
Presuntamente, Dagoberto cometió el homicidio motivado por los celos al ver que la joven se subió a un taxi con su expareja.
Según fuentes oficiales, la discusión terminó con un disparo en la cabeza de Lourdes González.
Tras la agresión, la víctima fue trasladada por su hermano hacia un centro asistencial de la zona con el afán de salvarle la vida, sin embargo, por la gravedad de la herida tuvo que ser trasladada hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde posteriormente se confirmó su muerte.
Según allegados de Lourdes, en vida trabajaba como cajera en una ferretería. Su muerte ha dejado a su familia y amistades devastadas.
La familia de la víctima pide a las autoridades que den con el paradero de Dagoberto para que caiga todo el peso de la ley sobre él, ya que tras cometer el crimen se dio a la fuga.
Asimismo, piden que se emita una alerta migratoria para evitar que el acusado salga del país.
Por su parte, las autoridades policiales informaron que están tras la pista del presunto responsable y que esperan dar con su paradero pronto.
La comunidad se encuentra consternada por la muerte Lourdes, por lo que se ha unido al clamor de la familia que busca justicia.
"Justicia para Lourdes Vanesa, ni una más". "Era muy guapa, lástima vivir con ese enfermo de celos". "No hay palabras, le arrancaron la vida a Lourdes, vilmente la asesinaron. No hay justificación para asesinar a una mujer". "Resignación a su familia y que ella descanse en paz, y que se haga Justicia", son algunos de los comentarios que se leen al respecto en redes sociales.
"Lourdes era una buena muchacha, trabajaba en una ferretería". "Nosotros fuimos compañeros de escuela y ella siempre fue apartada, humilde, una muchacha bien honesta. Que Dios la tenga en su santa gloria", agregaron otros usuarios en redes sociales.