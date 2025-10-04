Trabajaba como cajera: Lourdes González, joven asesinada por su pareja en El Progreso

"Justicia para Lourdes Vanesa, ni una más". "Era muy guapa, lástima vivir con ese enfermo de celos". "No hay palabras, le arrancaron la vida a Lourdes, vilmente la asesinaron. No hay justificación para asesinar a una mujer". "Resignación a su familia y que ella descanse en paz, y que se haga Justicia", son algunos de los comentarios que se leen al respecto en redes sociales.