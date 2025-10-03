Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso

De un disparo en la cabeza falleció Lourdes Vanesa González López cuando discutía con su pareja, supuestamente por celos. Sus familiares confirmaron la identidad del responsable.
La víctima fue atacada por su pareja, un taxista identificado como Dagoberto Madrid Rivera, presuntamente motivado por celos. ¿Qué más se sabe del caso?
En fotografías, Dagoberto se muestra como un joven con varios tatuajes en su cuerpo. Se desconoce si solía ser agresivo con ella.
Su hermano la auxilió y la trasladó inicialmente al hospital de la zona, pero debido a la gravedad de la herida fue remitida al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, donde poco después se confirmó su muerte.
La tragedia ocurrió el pasado 27 de septiembre en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Lourdes, de 27 años, falleció el 1 de octubre, según confirmaron los médicos.
Relatos de vecinos indican que, cerca de las 10:50 de la noche del 27 de septiembre, escucharon una fuerte discusión en la casa de la víctima y minutos después un disparo.
El hermano de la joven acudió a la vivienda y la encontró tendida en el suelo, gravemente herida, con un impacto de bala en la cabeza.
Aún se desconoce el paradero de la pareja de la joven, quien, según las autoridades policiales, se dio a la fuga tras cometer el crimen.
Tras lo ocurrido, los familiares piden a las autoridades justicia por la muerte de Lourdes Vanesa González López.
Amigas de Vanesa escribieron mensajes de repudio en redes sociales, llamando “cobarde” al presunto agresor.