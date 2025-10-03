  1. Inicio
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso

Lourdes Vanesa González López fue asesinada de un disparo en la cabeza tras una discusión por celos con su pareja, Dagoberto Madrid, un taxista

  • 03 de octubre de 2025 a las 19:41
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
1 de 10

De un disparo en la cabeza falleció Lourdes Vanesa González López cuando discutía con su pareja, supuestamente por celos. Sus familiares confirmaron la identidad del responsable.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
2 de 10

La víctima fue atacada por su pareja, un taxista identificado como Dagoberto Madrid Rivera, presuntamente motivado por celos. ¿Qué más se sabe del caso?

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
3 de 10

En fotografías, Dagoberto se muestra como un joven con varios tatuajes en su cuerpo. Se desconoce si solía ser agresivo con ella.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
4 de 10

Su hermano la auxilió y la trasladó inicialmente al hospital de la zona, pero debido a la gravedad de la herida fue remitida al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, donde poco después se confirmó su muerte.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
5 de 10

La tragedia ocurrió el pasado 27 de septiembre en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Lourdes, de 27 años, falleció el 1 de octubre, según confirmaron los médicos.

Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
6 de 10

Relatos de vecinos indican que, cerca de las 10:50 de la noche del 27 de septiembre, escucharon una fuerte discusión en la casa de la víctima y minutos después un disparo.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
7 de 10

El hermano de la joven acudió a la vivienda y la encontró tendida en el suelo, gravemente herida, con un impacto de bala en la cabeza.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
8 de 10

Aún se desconoce el paradero de la pareja de la joven, quien, según las autoridades policiales, se dio a la fuga tras cometer el crimen.
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
9 de 10

Tras lo ocurrido, los familiares piden a las autoridades justicia por la muerte de Lourdes Vanesa González López.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Dagoberto Madrid, el taxista que asesinó de un disparo en la cabeza a su pareja en El Progreso
10 de 10

Amigas de Vanesa escribieron mensajes de repudio en redes sociales, llamando "cobarde" al presunto agresor.

 Foto: Cortesía-redes sociales
