Víctimas de la violencia contra la mujer: los rostros de los femicidios de esta semana en Honduras

En menos de una semana, al menos cinco mujeres fueron asesinadas en diferentes zonas del país, varias de ellas por sus parejas o dentro de sus propias viviendas, evidenciando el recrudecimiento de la violencia

  • 04 de octubre de 2025 a las 11:18
La violencia contra las mujeres continúa dejando víctimas en todo el país. En una semana, cinco hondureñas fueron asesinadas en distintos puntos del territorio, una cada día de la semana, varias de ellas dentro de sus propias viviendas o a manos de sus parejas sentimentales. Estos son sus estremecedores casos.

 Foto: redes sociales.
En Olancho, en el caso más reciente ocurrido el viernes 3 de octubre, Michell Varela Vallecillo, de 20 años, fue asesinada dentro de una cantina en el sector de Palentina, municipio de Patuca.

 Foto: redes sociales
Según versiones de familiares, la joven, conocida en redes sociales como “Michell Palma”, había llegado al lugar a comprar bebidas cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones. Su cuerpo, con al menos 12 impactos de bala, fue hallado dentro de un baño del establecimiento.

 Foto: redes sociales
Solo un día antes, el jueves 2 de octubre, fue asesinada Dunia Espinoza, de 33 años, en Gracias, Lempira.

Dunia Espinoza era madre de tres menores y durante el Feriado Morazánico decidió viajar para visitar a su familia en Gracias, Lempira, con la ilusión de compartir unos días de descanso y convivencia familiar.

Otros de los casos más recientes es el de Lourdes Vanesa González López, de 27 años, quien murió el día miércoles 1 de octubre tras permanecer varios días hospitalizada.

 Foto: redes sociales
Su pareja, Dagoberto Madrid, un taxista, le disparó en la cabeza luego de una discusión por celos en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Su hermano intentó salvarle la vida trasladándola primero a un hospital local y luego al Mario Catarino Rivas, donde se confirmó su fallecimiento.

 Foto: redes sociales
También en Olancho, el 30 de septiembre, una mujer de 78 años identificada como Mercedes Banegas fue asesinada mientras descansaba en una hamaca frente a su casa, en la comunidad de La Sosa, Catacamas.

 Foto: redes sociales
Sujetos armados llegaron hasta la vivienda de Mercedes Banegas y le dispararon sin mediar palabra. Su esposo, Antonio Medina, resultó gravemente herido.

 Foto: redes sociales
En otro hecho violento ocurrido el 29 de septiembre, Mélida Beatriz Escobar, enfermera de 48 años y madre de tres hijos, fue encontrada sin vida en su casa en la colonia Los Ángeles de Juticalpa.

Foto: redes sociales
Mélida Escobar presentaba heridas en el cuello. Vecinos indicaron que la mujer había sido atacada durante la madrugada.

 Foto: redes sociales
Ese mismo fin de semana, en Guaimaca, Francisco Morazán, Laura Mejía, de unos 35 años, fue asesinada a balazos frente a la puerta de su vivienda

 Foto: redes sociales
Un hombre se le acercó a Laura Mejía y le disparó varias veces antes de huir. La víctima murió en el lugar.

 Foto: redes sociales
La ola de violencia también alcanzó el Caribe hondureño. En Spanish Town, Roatán, fueron asesinados Darlyn López y su padre, Ángel Aguilar, presuntamente por Alexander Rosa Pineda, expareja de Darlyn.

Foto: redes sociales
En el ataque también resultó herida la madre de la víctima. Según versiones preliminares, el sospechoso viajó desde San Pedro Sula con la intención de matar a toda la familia. Posteriormente fue capturado en una zona montañosa el 25 de septiembre.

Foto: redes sociales
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los feminicidios no muestran señales de disminuir y la mayoría de estos crímenes permanece impune.

 Foto: cortesía Canva
