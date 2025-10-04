Víctimas de la violencia contra la mujer: los rostros de los femicidios de esta semana en Honduras

La violencia contra las mujeres continúa dejando víctimas en todo el país. En una semana, cinco hondureñas fueron asesinadas en distintos puntos del territorio, una cada día de la semana, varias de ellas dentro de sus propias viviendas o a manos de sus parejas sentimentales. Estos son sus estremecedores casos.
En Olancho, en el caso más reciente ocurrido el viernes 3 de octubre, Michell Varela Vallecillo, de 20 años, fue asesinada dentro de una cantina en el sector de Palentina, municipio de Patuca.
Según versiones de familiares, la joven, conocida en redes sociales como “Michell Palma”, había llegado al lugar a comprar bebidas cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones. Su cuerpo, con al menos 12 impactos de bala, fue hallado dentro de un baño del establecimiento.
Solo un día antes, el jueves 2 de octubre, fue asesinada Dunia Espinoza, de 33 años, en Gracias, Lempira.
Dunia Espinoza era madre de tres menores y durante el Feriado Morazánico decidió viajar para visitar a su familia en Gracias, Lempira, con la ilusión de compartir unos días de descanso y convivencia familiar.
Otros de los casos más recientes es el de Lourdes Vanesa González López, de 27 años, quien murió el día miércoles 1 de octubre tras permanecer varios días hospitalizada.
Su pareja, Dagoberto Madrid, un taxista, le disparó en la cabeza luego de una discusión por celos en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Su hermano intentó salvarle la vida trasladándola primero a un hospital local y luego al Mario Catarino Rivas, donde se confirmó su fallecimiento.
También en Olancho, el 30 de septiembre, una mujer de 78 años identificada como Mercedes Banegas fue asesinada mientras descansaba en una hamaca frente a su casa, en la comunidad de La Sosa, Catacamas.
Sujetos armados llegaron hasta la vivienda de Mercedes Banegas y le dispararon sin mediar palabra. Su esposo, Antonio Medina, resultó gravemente herido.
En otro hecho violento ocurrido el 29 de septiembre, Mélida Beatriz Escobar, enfermera de 48 años y madre de tres hijos, fue encontrada sin vida en su casa en la colonia Los Ángeles de Juticalpa.
Mélida Escobar presentaba heridas en el cuello. Vecinos indicaron que la mujer había sido atacada durante la madrugada.
Ese mismo fin de semana, en Guaimaca, Francisco Morazán, Laura Mejía, de unos 35 años, fue asesinada a balazos frente a la puerta de su vivienda
Un hombre se le acercó a Laura Mejía y le disparó varias veces antes de huir. La víctima murió en el lugar.
La ola de violencia también alcanzó el Caribe hondureño. En Spanish Town, Roatán, fueron asesinados Darlyn López y su padre, Ángel Aguilar, presuntamente por Alexander Rosa Pineda, expareja de Darlyn.
En el ataque también resultó herida la madre de la víctima. Según versiones preliminares, el sospechoso viajó desde San Pedro Sula con la intención de matar a toda la familia. Posteriormente fue capturado en una zona montañosa el 25 de septiembre.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los feminicidios no muestran señales de disminuir y la mayoría de estos crímenes permanece impune.